Czym jest nów Księżyca?

Nów Księżyca to ta jego faza, w której znajduje się między Ziemią a Słońcem. Wówczas ta jego strona zwrócona w kierunku Ziemi pozostaje całkowicie w cieniu. Jego blask znika z nocnego nieba. Nów to początek nowego cyklu Księżyca. Trwa on średnio 29,5 dnia.

Kiedy nastąpi nów Księżyca w grudniu 2024?

Ostatni nów Księżyca w 20204 roku, czyli ten grudniowy przypadnie dokładnie w poniedziałek 30 grudnia o godz. 23:27 czasu polskiego. To właśnie wtedy nasz naturalny satelita znajdzie się między Ziemią a Słońcem. Niebo stanie się wówczas bardzo ciemne a gwiazdy mocniej zaświecą na niebie.

Co przyniesie nów Księżyca w grudniu 2024?

Nów Księżyca w grudniu przypada w znaku Koziorożca. To symbol ogromnych ambicji i determinacji. To także bardzo dobry czas na to, by określić swoje cele i postanowienia na nadchodzący 2025 rok. Warto w tym czasie zająć się także tym, co odkładaliśmy na przysłowiowe jutro albo bliżej nieokreśloną przyszłość.

Nów Księżyca skłaniać może również do przemyśleń tego, co było i co będzie. To dobry czas na to, by zamknąć za sobą niektóre drzwi. Odciąć się od spraw, które nas dręczyły i relacji, które albo były toksyczne, albo nie rokowały.

Nów Księżyca 2024 to czas zmian

Czarny Księżyc 2024, bo również tak nazywany jest nów, to dobry moment na pracę z własnymi uczuciami. Być może energia Koziorożca zachęci do tego, by je porzucić i iść naprzód. Wiele osób poczuje, że właśnie teraz chce wziąć odpowiedzialność za swoje szczęście, ale też nawyki. Lepiej nie czekać aż zmiany nastąpią same, ale podjąć działanie. To ułatwi skupienie się na tym, czego chcemy i jak chcemy przeżyć ten nadchodzący 2025 rok.