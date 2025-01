Święto Trzech Króli to ważny dzień w Kościele katolickim, ale także symboliczne zamknięcie okresu noworocznego. To właśnie 6 stycznia warto wykonać prosty rytuał, by zapewnić sobie dobrą energię w domu oraz szczęście.

Reklama

Rytuał na szczęście. Zrób to w Trzech Króli

Przed wiekami wierzono, że to właśnie święto Trzech Króli ma w sobie niesamowitą moc, która towarzyszyć będzie przez cały rok. Co w takim razie warto zrobić, by odpędzić pecha a przyciągnąć szczęście?

Rytuał na szczęście i dobrą energię, który warto zrobić 6 stycznia, jest bardzo prosty. Rankiem należy rozpalić kadzidło i przejść się z nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara po całym mieszkaniu.

Rytuał na szczęście. Użyj tych dwóch ziół

Kadziło może być tym przyniesionym z kościoła, ale można wykorzystać w tym celu liście laurowe lub szałwię. To właśnie te rośliny mają moc przepędzania złych energii oraz duchów. Sprawiają również, że w domu pojawia się dobra energia. Liście laurowe to także roślina, która uspokaja i odstresowuje.

Gdzie i jak wykonać rytuał na szczęście?

Według niektórych wskazówek rytuał ten dobrze jest przeprowadzić w pokoju, w którym stoi choinka. Według dawnych wierzeń igły spadające z drzewka to symbol nieszczęścia. To one mogą przyciągać niebezpieczną energią zarówno do naszych domów, jak i dusz.