Siostra Łucja - świadek objawień fatimskich

Siostra Łucja tak naprawdę nazywała się Lúcia de Jesus dos Santos. Była portugalską zakonnicą. Urodziła się w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze.

Siostra Łucja była jednym z trójki dzieci, które były świadkami objawień maryjnych w Fatimie. Miały one mieć miejsce od maja do października 1917 roku. W 1930 roku Kościół katolicki uznał objawienia fatimskie za prawdziwe. Łucji towarzyszyło wtedy rodzeństwo Marto – Franciszek i Hiacynta. Obydwoje zmarli niedługo po tym, czego byli świadkami. Zachorowali na grypę hiszpankę.

Łucja z kolei poczuła powołanie i została zakonnicą. W 1925 roku wstąpiła ona do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar, natomiast w 1948 roku – po uzyskaniu specjalnej zgody papieża – odeszła z tego zakonu i wstąpiła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze.

Objawienia, których świadkiem była siostra Łucja nazwane zostały tajemnicami fatimskimi. Były aż trzy. Pierwszą i drugą upubliczniono w 1941 roku. Pierwsza przedstawiała wizję piekła, druga miała ostrzegać przed wybuchem II wojny światowej.

Trzecia tajemnica fatimska. Siostra Łucja przekazała ją papieżom

Dokument, który zawierał trzecią tajemnicę fatimską trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Siostra Łucja spisała ją w 1944 roku. Trzecia tajemnica fatimska została ujawniona przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku. To właśnie w niej był fragment o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób doszukiwało się w tym przepowiedni nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Wizje siostry Łucji. Dotyczyły wojny i broni jądrowej

Siostra Łucja miała też wizje poza objawieniami fatimskimi. W 1921, 1925, 1926, 1929 roku oraz w późniejszych latach, kiedy przebywała w zakonie w Coimbrze. Widziała w nich atak Chin na Rosję oraz to, że użyta w tym konflikcie zostanie broń jądrowa. Wspominała o tym, że ten konflikt wyrządzi wiele szkód. Ucierpią na nim także kraje w Europie.

W swoich wizjach siostra Łucja widziała, że Chiny zaatakują Rosję i użyją broni jądrowej. Na tych wydarzeniach ma ucierpieć wiele osób oraz krajów. Według jej objawień tym, który uchroni się przed katastrofą będzie Polska. Miało się tak stać dzięki temu, że w kraju, który wiele przeszedł, przestrzegane jest prawo Boże. Po zapowiadanej wojnie Polska ma stać się państwem silniejszym, które przewodzić zacznie całej Europie. Miały wśród nich być Holandia, Niemcy, Dania, Szwajcaria, a także północne Włochy.

Wizja III wojny światowej siostry Łucji. "Zginą miliony"

Najwięcej strat miała według jej wizji ponieść Francja a dokładnie Paryż, który miał spłonąć. Siostra Łucja w swoich przepowiedniach widziała również, że stolica Francji ma zostać dosyć szybko odbudowana. Siostra Łucja w swojej wizji widziała, że przez to, co będzie się działo zginą miliony ludzi.

III wojna światowa w wizjach siostry Łucji. Co z Polską?

Przepowiednia siostry Łucji skupiała się również na Polsce. Okazuje się, że nasz kraj będzie tym, który ucierpi najmniej ze względu na to, co działoby się w Europie. To Polska miałaby być tym krajem, który będzie miał ogromny udział w odbudowywaniu powojennej Europy.

Warto pamięta, że przepowiednie siostry Łucji nie zostały do końca zweryfikowane. Nawet papież Benedykt XVI uważał, że zakończenie trzeciej tajemnicy fatimskiej może być inspirowane obrazami, które święta Łucja widziała w książkach. Czy się sprawdzą?