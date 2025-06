Przepowiednie, co jakiś czas na nowo zyskują na popularności. Zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do wojen i konfliktów zbrojnych. Jedną z ich autorek jest siostra Łucja - portugalska zakonnica. To ona wraz z dwójką innych dzieci miała być świadkiem objawień fatimskich. Doświadczyć miała wizji dotyczących losów świata. W jednej z przepowiedni miała wspomnieć o Polsce oraz wojny.