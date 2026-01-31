Wiele osób wierzy nie tylko w horoskopy, ale także przepowiednie numerologów. Nic w tym dziwnego. To właśnie cyfry i liczby potrafią przynieść nam szczęście i powodzenie albo wręcz odwrotnie smutek i pecha.

Pod tym numerem mieszkania kryje się szczęście i dobra energia

Okazuje się, że nie tylko z daty urodzenia, ale także numeru mieszkania można wyczytać, co nas czeka. Numerologia sugeruje nawet, jaki powinniśmy wybrać a jaki lepiej omijać szerokim łukiem. Każdy z nich, jak twierdzą numerolodzy, ma własną energię. Jeżeli jest to numer składający się z dwóch cyfr należy je do siebie dodać.

To właśnie wynik dodawania określi energię mieszkania. Jak wynika z wiedzy numerologów najlepszym numerem mieszkania, pod którym warto mieszkać i zapewnić sobie szczęście oraz powodzenie w kwestii finansów i rozwoju, jest cyfra 8. To symbol nieskończoności, który przynosi powodzenie i dobrą energię. Inną dobrą cyfrą, zwłaszcza dla młodych osób, będzie 3. To z kolei symbol dobrej zabawy, energii i poznawaniu nowych osób.

Pod tym numerem powinni zamieszkać ci, którzy oczekują spokoju i bezpieczeństwa

A jaka cyfra będzie odpowiednia, dla tych którzy cenią sobie spokój i chcą założyć rodzinę? Tu idealna będzie 6. To ona odpowiada zarówno za bezpieczeństwo, ciepło domowe i szacunek ludzi do siebie, czyli domowników. Dlatego też to właśnie w mieszkaniu, czy domu pod numerem 6 powinni zamieszkać ci, którzy chcą mieć dzieci. Nie tylko będzie im się dobrze mieszkać, ale też idealnie odpoczywać. To będzie naprawdę dobry azyl spokoju i łagodności.