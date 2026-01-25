Nie tylko data urodzenia, ale również numer mieszkania może mieć wpływ na nasze życia. Według numerologii cyfry, jakie widnieją na drzwiach naszego domu, czy mieszkania, przyciągają dobrą albo złą energię. Ta może wpływać nie tylko na nas samych, ale też osoby, które z nami w nim przebywają.

Ten numer warto mieć na drzwiach domu lub mieszkania

Jeśli numer mieszkania niesie ze sobą złą energię, ta może wpływać zarówno na zachowania, jak też samopoczucie domowników. Numerologia twierdzi, że ma to także wpływ na nasze problemy ze snem, koncentracją oraz emocjami.

Reklama

Który numer mieszkania przynosi bogactwo a który harmonię?

Wśród cyfr, które warto wybierać kupując dom, czy mieszkanie, jest cyfra 6. To numer idealny dla tych, którzy zakładają rodzinę i planują potomstwo. Cyfra ta odpowiada za harmonię i poczucie bezpieczeństwa. Numerologia twierdzi, że 6 chroni przed sporami, złymi emocjami i umacnia relacje między domownikami.

Tym, którzy marzą o wielkiej karierze, wysokich stanowiskach czy prowadzonych z powodzeniem biznesach, pomoże z kolei cyfra 8. To symbol bogactwa i sukcesu. Cyfra 8 w numerologii odpowiada również za finanse i sprzyja gromadzeniu pieniędzy.

Tego numeru lepiej nie mieć na drzwiach. Lepiej go nie wybierać

Jakiej cyfry w takim razie lepiej nie mieć na drzwiach swojego mieszkania lub domu? Która z nich niesie ze sobą złą energię i sprawia, że emocje wśród domowników buzują i wciąż dochodzi do kłótni? Tą nie do końca pozytywną cyfrą jest 4. To właśnie ona uchodzi w numerologii za dosyć pechową.

Dlaczego ten numer mieszkania jest pechowy?

To przekonanie wywodzi się z języka chińskiego. Fonetyczny zapis cyfry 4 po chińsku jest bardzo podobny do tego, jak wypowiada się słowo śmierć. To właśnie ta cyfra może przyciągać nieszczęście i niepowodzenie. Sprawia, że domownicy kłócą się, są nerwowi albo źle śpią. Kupując dom lub mieszkanie warto zwrócić na to uwagę, jeśli wierzymy w to, że numerologia ma rację.