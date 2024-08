Pełnia Księżyca, to zjawisko, które na niebie, które można obserwować co miesiąc. Ma miejsce, wtedy, gdy cała widoczna gołym okiem na Ziemi strona Księżyca jest oświetlana przez słońce. Niektórzy ze względu na pełnię mogą być nerwowi, źli, niektórzy nie mogą spać. Przez wieki służyła ona ludziom to planowania prac w polu i polowań. Dlatego też każda pełnia miała i ma inną nazwę.

Reklama

Kiedy wypada Pełnia Księżyca w sierpniu 2024?

Ta sierpniowa nazywana jest Pełnią Księżyca Jesiotrów albo "Księżycem Jesiotrów". Nazwali ją tak rdzenni Amerykanie, którzy czerpali inspirację z obserwacji wegetacji roślin, zachowań zwierząt lub zjawisk pogodowych w danych miesiącach. Ta sierpniowa nosi taką nazwę, bo na Wielkich Jeziorach i jeziorze Champlain, właśnie w tym czasie połowy jesiotrów bywały najbardziej obfite. Pełnia ta nosi także nazwę Zbożowego Księżyca i nadali ją Anglosasi albo Kukurydzianego, która wzięła się z języka angielskiego. Dla plemion celtyckich był to natomiast Księżyc Rysi.

W sierpniu 2024 Pełnia Księżyca Jesiotrów wypadnie dokładnie 19 sierpnia. Księżyc w całej swej okazałości będzie widziany z niedzieli na poniedziałek w nocy.

Jakie zmiany przyniesie Jesiotrowy Księżyc?

Jesiotrowy Księżyc to będzie także czas zodiakalnego Wodnika. To połączenie sprawi, że będziemy mieli więcej energii do tego, by uwolnić się od wszelkich konwencji, stereotypów i utartych schematów. Zapragniemy być wolni i skupimy się na swojej indywidualności.

Pełnia Księżyca Jesiotrów sprawi, że więcej czasu poświęcimy na refleksje nad sobą i zmiany swoich planów. Choć nie tylko. Zapragniemy zmian także w naszych marzeniach i celach, jak postawimy sobie na naszej drodze. Sierpniowa pełnia będzie także doskonałym momentem na to, by zmierzyć się z naszymi problemami. Odpuścimy także to, co już od dawna nam nie służy i nie rokuje.

Reklama

Takie pragnienia rozbudzi w nas sierpniowa pełnia

Pełnia Księżyca Jesiotrów okaże się dla wielu z nas symbolem wolności w kwestii uczuć i przekonań. Nowe, choć nieznane i powodujące strach i lęk, okaże się lepsze, niż to co stare, choć dobrze znane.

Dla niektórych osób czas sierpniowej pełni stanie się tym, w którym wzrośnie kreatywność i chęć do pracy w grupie. Niektórzy nabędą odwagi do angażowania się w nowe, zaskakujące dla nich samych projekty oraz biznesy. Inni stwierdzą, że na naukę nigdy nie jest za późno i postanowią zdobyć nowe umiejętności. To będzie naprawdę dobry czas.