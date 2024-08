Horoskop na sierpień ma szczególnie dobre wieści dla jednego ze znaków zodiaku. Dokładnie 19 sierpnia 2024 o godzinie 20:28 wypada pełnia Księżyca. Ta superpełnia będzie miała podwójną moc.

Wszystko za sprawą tego, że wystąpi ona w powietrznym znaku Wodnika. Tym zodiakiem rządzi Uran, czyli planeta przebudzenia. To symbol zmian i przełomów w życiu. Niektóre z nich będą bardzo radykalne i wydarzą się zarówno w sferze uczuć jak i tych bardziej zawodowych kwestii. Niektórzy z nas poczują ogromną pewność siebie i zamarzą o tym, by zacząć podążać w życiu własnymi drogami i własnym rytmem. Okazuje się, że sierpniowa pełnia będzie szczególna dla jednego ze znaków zodiaku. Którego?

Ten znak zodiaku dzięki sierpniowej pełni czeka szczęście i bogactwo

Tym znakiem zodiaku, któremu pełnia sierpniowa da szczęście i pomoże mu się wzbogacić jest Baran. Nareszcie poczuje się doceniony i będzie zbierał gratulacje i pochwały za to, co robił w ostatnich miesiącach. Dla Baranów będzie to czas narodzin nowych możliwości i planów. Mimo, że ktoś będzie starał się zakłócić ich plany albo spróbować zmienić ich strategię, Barany powinny mocno trzymać się tego, co zaplanowały i nie iść na żadne kompromisy.

Warto pamiętać o tym, by w trakcie trwania pełni nie podejmować żadnych ważnych decyzji ani kroków. Lepiej odczekać z tym dwa, trzy dni i dopiero zacząć działać. Niech ten 19 sierpnia będzie czasem refleksji, postanowień a przede wszystkim tym spędzonym razem z rodziną i bliskimi. Dopiero potem Barany powinny rzucić się w wir pracy.

Pełnia Księżyca w sierpniu 2024. Co czekaj inne znaki zodiaku?

Warto przy tym pamiętać, że nie tylko ten jeden znak zodiaku odczuje działanie pełni Księżyca w sierpniu. Wiele znaków zodiaku odkryje moc działania i zechce odciąć się od przeszłości. To będą zarówno sprawy zawodowe, jak i prywatne. Pełnia w Wodniku sprawi, że wszystkie problemy, które do tej pory zamiataliśmy pod przysłowiowy dywan, ukrywaliśmy albo nie chcieliśmy o nich mówić, teraz nie tyle wyjdą na jaw, co staną się tymi, z którymi będziemy chcieli i damy radę się zmierzyć. Niech w zapomnienie odejdzie to wszystko, co sprawia, że wątpimy w siebie i czujemy się mało wartościowi. Sierpniowa pełnia niech będzie czasem przygotowania do wszelkich zmian i oczyszczeniem naszej aury.