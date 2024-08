To będzie czas nowych otwarć i rozdziałów w życiu wielu z nas. Niektórzy pożegnają to, co złe i nierokujące. Inni oddadzą się szaleństwu, zabawie albo poczują potrzebę bliskości i kilku wspólnie spędzonych romantycznych chwil, tylko we dwoje.

Reklama

Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku. Co przyniesie druga połowa sierpnia?

Co czeka poszczególne znaki zodiaku? Oto horoskop na drugą połowę sierpnia.

BARAN

To będzie czas owocnej współpracy zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Pewne ciągnące się długo nieporozumienia, wreszcie zostaną wyjaśnione. To będzie czas działania i otwarcia nie tylko na nowe sytuacje, ale i nowe osoby.

BYK

Dla Byków druga połowa sierpnia okaże się czasem wewnętrznej harmonii i spokoju. Dzięki dużej dawce refleksji osoby spod tego znaku zodiaku poczują, że są w zgodzie same ze sobą. Poczują potrzebę zadbania o dom i najbliższych. Wysiłki zostaną wynagrodzone.

BLIŹNIĘTA

Dla Bliźniąt to będzie czas zabawy i radości. Liczne spotkania w gronie bliższych i dalszych znajomych zaowocują planami nie tylko na wspólne wypady i imprezy, ale też bardziej biznesowe projekty. Poczujesz, że chcesz w nie wejść, ale wcześniej na spokojnie i dogłębnie je przeanalizujesz. Lepiej nie popadać ze skrajności w skrajność.

RAK

Reklama

W życiu Raków za dużo będzie emocji i spotkań, które nic w ich życie nie wnoszą. Zapragną chwili samotności, z dala od ludzi. Po tej chwili z sobą samym, zapragniecie wrócić do ludzi i znowu tak jak zawsze służyć im pomocą i dobrym słowem. Być może ktoś zaproponuje nową pracę albo projekt, który przyniesie dodatkowe pieniądze.

LEW

To będzie nowe otwarcie. Lwy poczują, że mają kilka nowych możliwości. Najpierw jednak powinny odpocząć, wziąć głęboki oddech a dopiero potem zastanowić się nad tym, co rzeczywiście jest warte zaangażowania i inwestowania. Jeśli wykonają tę pracę, przejdą do działania. Nie pożałują. Instynkt podpowie im to, co naprawdę warto zrobić i którą szansę wykorzystać.

PANNA

Nie obędzie się bez chwil zwątpienia i lekkich życiowych kryzysów. Panny potrafią być rozsądne, nie są rozrzutne, ale tym razem trzeba będzie mocno się pilnować. To będzie czas skupienia się na swoich emocjach. Panny poczują potrzebę spędzenia upojnych chwil tylko we dwoje, oderwania się od rzeczywistości i pobujania w obłokach.

WAGA

Nów we Lwie sprawi, że Wagi będą wiedziały czego chcą od życia a także od tych, których mają wokół siebie. Być może coś po drodze trzeba będzie zamknąć, pożegnać, by móc poczuć nowe, dobre i bezpieczne emocje. Niektóre Wagi na chłodno ocenią sytuacje, które je spotykają. Muszą się jednak pilnować, by nie być surowymi wobec innych.

SKORPION

Ten znak zodiaku przestanie kontrolować rzeczywistość, innych a przede wszystkim siebie. Wrzuci na luz i zadba o siebie. Emocje, jakie się pojawią, będą pozytywne i przyniosą wiele dobrego. Mimo, że Skorpiony wciąż będą zachowywać dystans wobec niektórych osób i sytuacji, zapragną poczuć wiatr zmian i nowych wyzwań. Nie wszystkim się to spodoba, ale Skorpiony nie przejmą się tym.

STRZELEC

Strzelce muszą przygotować się na nagłe zwroty akcji i niezbyt przyjemne informacje, czy wiadomości. To, co usłyszą będzie powodem do wielu poważnych refleksji nad sobą i sytuacjami, które je spotykają. Druga połowa sierpnia upłynie pod znakiem trudów i wyzwań. Przyda się gruba skóra i dużo cierpliwości. W tym wszystkim warto zaufać swojej intuicji, ale też chłodnym kalkulacjom.

KOZIOROŻEC

To będzie czas uczuć. Koziorożce ulegną romantycznym chwilom i flirtom. Niektóre sytuacje mogą okazać się zbyt osaczające i szybkie. Górę weźmie niechęć do angażowania się i potrzeba stawiania granic. Ten znak zodiaku spotka na swojej drodze w tym czasie sytuacje angażujące i bardzo trudne. Warto zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę się chce i na co liczy.

WODNIK

Wodniki będą się mierzyć z tym, co nie jest prawdą a jedynie fantazyjną wizją. Trzeba będzie mocno stąpać po ziemi i nie wierzyć we wszystko, co się usłyszy i zobaczy. Złudzenia lepiej odstawić na bok albo zamknąć na klucz w pustym pokoju. Opinia innych również nie powinna się teraz w ogóle liczyć. Lepiej postawić na własne zdanie i osobiste refleksje. To zaowocuje dobrymi decyzjami i nie wyprowadzi w pole.

RYBY

Te zapragną wyciszenia i kilku chwil błogiego spokoju. Wszystko po to, by skupić się na własnych emocjach, ale i potrzebach. Takie chwile przyniosą odpowiedź na pytania dokąd zmierzam i czy na pewno chcę tam iść? Przeszłość i to, co zbędne czy szkodliwe zostanie daleko za Rybami i co najważniejsze raczej nigdy nie powróci.

OBSERWUJ nas na WhatsApp