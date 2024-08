Sierpień to ważny miesiąc w ludowym kalendarzu. Jest czasem zbiorów tego, co urosło na polach i w sadach. Z sierpniem łączy się wiele przesądów i obyczajów. Jeden z nich związany jest z bardzo smakowitym owocem. Zjedzenie go w tym czasie jest gwarancją szczęścia, bogactwa i miłości.