Pełnia Księżyca jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia co miesiąc. To czas, gdy Księżyc widać z Ziemi w jego pełnej krasie. Gdy nadchodzi bywa, że niektórzy z nas są źli, nerwowi, nie mogą zasnąć albo czuję potrzebę odcięcia się od wszystkiego i wszystkich.

Reklama

Sierpniowa pełnia to Księżyc Jesiotrów. Skąd wzięła się ta nazwa?

Pełnia Księżyca od wielu lat pomagała ludziom w ustaleniu rytmu miesiąca, a nawet roku. To ona wskazywała, kiedy jest czas siania, czy zbiorów. Każda pełnia miała i do dziś ma inną nazwę. Ta, która wypada w sierpniu nazywana jest Pełnią Księżyca Jesiotrów albo po prostu "Księżycem Jesiotrów".

Nazwa ta wzięła się stąd, że to właśnie w sierpniu na Wielkich Jeziorach i jeziorze Champlain odbywały się najbardziej obfite połowy jesiotrów. Inne nazwy pełni wypadającej w drugiej połowie lata to Zbożowego Księżyca albo Kukurydzianego. Z kolei dla plemion celtyckich był to natomiast Księżyc Rysi.

Kiedy dokładnie wypada Pełnia Księżyca w sierpniu 2024?

Tegoroczna pełnia zbliża się dużymi krokami. W sierpniu 2024 Pełnia Księżyca Jesiotrów wypadnie 19 sierpnia. Księżyc Jesiotrów będzie widziany bardzo dokładnie z niedzieli na poniedziałek w nocy. Jak wynika z przepowiedni astrologów to będzie czas uwolnienia się od wszelkich konwencji, stereotypów i utartych schematów.

Wielu z nas skupi się na własnych potrzebach i poświęci się refleksji nad sobą i zmianie swoich planów. Zarówno cele, jak i marzenia a także plany na bliższą i dalszą przyszłość ulegną znaczącej metamorfozie. Wielu z nas zamknie za sobą kilka rozdziałów z przeszłości. Odpuścimy to co nie jest dla nas dobre i co po prostu nam nie służy.