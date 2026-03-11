Krzysztof Jackowski to znany w całej Polsce jasnowidz. To do niego zwracają się z prośbą o pomoc osoby, które poszukują zaginionych bliskich. Od pewnego czasu jasnowidz z Człuchowa dzieli się w sieci swoimi wizjami i przeczuciami dotyczącymi Polski oraz świata.

W jego przepowiedniach nie brakuje tematów dotyczących polityki, katastrof, a także konfliktów zbrojnych. Jego przepowiednie dotyczą również pogody. Wizją tej na 2026 rok podzielił się z "Super Expressem". Co czeka nas wiosną i latem 2026 roku?

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Czy zima jeszcze wróci?

Z przepowiedni jasnowidza Jackowskiego wynikało, że zima szybko się skończy. Tak też się stało. Mrozy ustąpiły a Polacy od kilku dni mogą cieszyć się słoneczną i w miarę ciepłą aurą. Ciepło zacznie się dosyć szybko. Tej zimy cieplejszy okres, takie przedwiośnie, zacznie się znacznie szybciej - mówił "Super Expressowi" jasnowidz Jackowski.

Choć zima ustąpiła, nie oznacza to, że mróz nie wróci. Okazuje się, że czekają nas jeszcze zimne dni. Przyjdzie poważna fala mrozu i ta fala będzie trwała długo – do tygodnia, a nawet więcej – wieszczy jasnowidz z Człuchowa.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Takie będzie lato 2026

Taka będzie wiosna. A co z latem 2026? Okazuje się, że jasnowidz Jackowski i w tej kwestii nie ma dobrych wiadomości. Nawet nie chce mi się mówić - stwierdza pesymistycznie. Jeśli ktoś liczy na to, że będzie upalnie i nie spadnie jak w poprzednich latach zbyt dużo deszczu, niestety się zawiedzie. To lato też będzie "brzydkie". Niestety ostatnio lata w lecie jest bardzo niewiele. Słońca prawie nie ma - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Czy lato 2026 będzie upalne? To mówi jasnowidz Jackowski

Skończył się czas upalnych miesięcy. Teraz one będą bardzo zmienne- dodaje. Czy wizja jasnowidza Jackowskiego się sprawdzi? Czas pokaże. Jeśli jednak okaże się, że ma rację, z pewnością przydadzą się parasole i przeciwdeszczowe płaszcze.