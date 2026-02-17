Ognisty Koń to - wg chińskiej astrologii - odwaga i energia. Jego rok będzie rokiem ruchu, odważnych wyborów i przełamywania schematów.

Chiński Nowy Rok i znaki zodiaku

Chiński zodiak obejmuje dwanaście znaków przedstawiających zwierzęta: Szczura, Wołu, Tygrysa, Królika, Smoka, Węża, Konia, Owcę, Małpę, Koguta, Psa i Świnię. Każdy z tych znaków przypisany jest do jednego roku, w przeciwieństwie do tradycyjnego horoskopu, w którym znaki zmieniają się co miesiąc. Kalendarz chiński opiera się na dwunastu cyklach, z których każdy trwa około roku, ale nie zaczyna się on 1 stycznia. Co roku wypada nieco inna data.

Reklama

Rok Ognistego Konia - pierwszy od 60 lat

Lata Ognistego Konia przełamują stare schematy. Rok Ognistego Konia w chińskim kalendarzu przypada raz na 60 lat. Jest to kombinacja znaku Konia z żywiołem Ognia (Bing Wu), która charakteryzuje się wyjątkowo intensywną, dynamiczną i nieprzewidywalną energią. Ostatnie lata Konia to: 1990, 2002, 2014. Jednak rok 2026 będzie pod wieloma względami wyjątkowy, bo to Koń Ognisty, inaczej nazywany Czerwonym. Symbolizuje wkraczanie w nowy cykl, w którym warto zaufać nieznanemu.

Tego nie rób 17 lutego, gdy zaczyna się Rok Ognistego Konia

W czasie Chińskiego Nowego Roku istnieją pewne przesądy. Na przykład, w dniu Nowego Roku nie powinno się sprzątać ani wyrzucać śmieci, aby nie "wymieść" szczęścia i pomyślności z domu. Nie myjemy też głowy. Unikamy również kłótni i negatywnych emocji, starając się spędzić ten czas w harmonii i radości, co ma zapewnić pozytywną energię na cały nadchodzący rok.