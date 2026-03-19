Nów Księżyca - 19 marca 2026. Co nam przyniesie?

Lena Ratajczyk
dzisiaj, 11:07
W czwartek, 19 marca 2026 roku o godz. 02.23, dojdzie do nowiu Księżyca w znaku Ryb. To moment szczególny - nie tylko dlatego, że Słońce i Księżyc spotykają się w koniunkcji w ostatnich stopniach zodiaku, ale także dlatego, że dzieje się to tuż przed początkiem wiosny i astrologicznego nowego roku.

To nów głęboko emocjonalny i duchowy. Zamiast logiki prowadzi nas:

  • przeczucie,
  • obraz,
  • symbol,
  • nagłe olśnienie.

To także moment:

  • zamykania emocjonalnych historii,
  • wybaczenia (sobie i innym),
  • odcinania się od tego, co nas osłabia,
  • powrotu do siebie.

To jeden z najważniejszych momentów w roku na:

  • zamykanie rozdziałów,
  • odpuszczanie relacji lub emocji,
  • pracę z podświadomością,
  • odpoczynek i regenerację.

Nie trzeba teraz przyspieszać. Wręcz przeciwnie, im bardziej zwolnisz, tym więcej zobaczysz.

Nów Księżyca - 19 marca 2026. Co nam przyniesie? [HOROSKOP]

Baran. Kończysz pewien wewnętrzny etap. To czas wycofania i regeneracji. Zanim ruszysz z nową energią (a to już za chwilę!), pozwól sobie na ciszę.

Byk. Zamykasz ważne relacje lub zmieniasz ich charakter. Pojawi się refleksja: kto naprawdę jest po Twojej stronie?

Bliźnięta. Twoja ścieżka zawodowa może wymagać redefinicji. To moment, by zastanowić się, czy to, co robisz, nadal jest zgodne z Tobą.

Rak. Zaczynasz patrzeć szerzej. Kończy się pewien sposób myślenia. Możesz poczuć impuls do zmiany kierunku - życiowego lub duchowego.

Lew. Transformacja emocjonalna. Coś w Tobie się kończy - może przywiązanie, może lęk. To nów głębokiej wewnętrznej przemiany.

Panna. Relacje są teraz kluczowe. Możesz zobaczyć wyraźnie, które są wspierające, a które wymagają zamknięcia.

Waga. Czas na reset codzienności. Twoje ciało i psychika domagają się uwagi. Zadbaj o równowagę i odpoczynek.

Skorpion. To bardzo twórczy, ale też emocjonalny moment. Kończy się pewien etap w miłości lub w sposobie wyrażania siebie.

Strzelec. Tematy domu i bezpieczeństwa wracają na pierwszy plan. Możesz poczuć potrzebę zamknięcia przeszłości.

Koziorożec. Twoje myślenie się zmienia. To moment uświadomień, rozmów i decyzji, które kończą pewien sposób komunikacji.

Wodnik. Sprawy finansowe i poczucie wartości wychodzą na pierwszy plan. Co już nie jest dla Ciebie warte energii?

Ryby. To Twój nów - bardzo osobisty. Zamykasz ważny cykl życia. To moment, w którym możesz symbolicznie "zrzucić starą skórę".

