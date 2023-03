Baran (21 marca - 19 kwietnia)

Baran to znak, który często podejmuje szybkie decyzje i nie zawsze jest skłonny do wydawania pieniędzy na rzeczy, które uważa za niepotrzebne. Bardzo praktyczny, Baran potrafi robić zakupy tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Jest to również znak, który nie lubi udawać przed innymi, dlatego nie ma skłonności do wydawania pieniędzy na drogie rzeczy, które tylko służą do okazywania się.

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Panna to znak zodiaku, który jest bardzo oszczędny i dba o swoje finanse. Potrafi planować swoje wydatki i zawsze stara się wydawać mniej, niż zarabia. Panna zwykle inwestuje w rzeczy, które są praktyczne i potrzebne, unikając rzeczy luksusowych i drogich. Jest to również znak, który lubi porządek i kontrolę, dlatego może mieć trudności z wydawaniem pieniędzy na rzeczy, które nie są dokładnie przemyślane i zaplanowane.

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpion to znak zodiaku, który jest bardzo nieufny i ostrożny, dlatego zwykle nie wydaje pieniędzy na rzeczy, które uważa za niepotrzebne lub podejrzane. Skorpion jest również znany z tego, że jest bardzo skłonny do oszczędzania pieniędzy i potrafi robić to przez wiele lat. Zwykle inwestuje w rzeczy, które mają długotrwałą wartość, takie jak nieruchomości lub cenne przedmioty, unikając impulsywnych zakupów.