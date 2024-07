Druga pełnia Księżyca w lipcu. 3 znaki zodiaku definitywnie zamykają przeszłość

Reklama

Szczególnie trzy znaki zodiaku odczują jej wpływ, zamykając definitywnie pewne rozdziały swojego życia.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

Dla Koziorożców ta pełnia będzie niczym katharsis. To czas, kiedy będą mogli w pełni uwolnić się od ciężaru przeszłości, zostawiając za sobą wszelkie żale, urazy i negatywne doświadczenia. Ta pełnia przyniesie im odwagę do konfrontacji z własnymi lękami i ograniczeniami, umożliwiając im przekroczenie własnych granic i otwarcie się na nowe możliwości.

Byk (20 kwietnia – 20 maja)

Byki poczują silną potrzebę uporządkowania swojego życia emocjonalnego. Ta pełnia da im szansę na uwolnienie się od toksycznych relacji i wzorców, które już im nie służą. To czas, kiedy będą mogli odpuścić przeszłość i skupić się na budowaniu zdrowych, satysfakcjonujących związków. Pełnia w Koziorożcu wzmocni ich determinację i pozwoli im podejmować odważne decyzje, które przyniosą im długotrwałe szczęście.

Panna (23 sierpnia – 22 września)

Dla Panien ta pełnia będzie okazją do uwolnienia się od perfekcjonizmu i nadmiernej samokrytyki. To czas, kiedy będą mogli zaakceptować swoje niedoskonałości i nauczyć się doceniać swoje osiągnięcia. Pełnia w Koziorożcu pomoże im odnaleźć wewnętrzny spokój i równowagę, umożliwiając im skupienie się na tym, co naprawdę ważne w życiu.

Druga pełnia Księżyca w Koziorożcu to niezwykły czas transformacji i uwolnienia. Dla Koziorożców, Byków i Panien to szansa na definitywne zamknięcie przeszłości i otwarcie się na nowe możliwości. Niech ta pełnia przyniesie wam odwagę, siłę i determinację do podążania za swoimi marzeniami.