Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny potocznie zwane także świętem Matki Boskiej Zielnej obchodzone jest w Kościele katolickim 15 sierpnia. Tradycja ludowa od wieków czciła Matkę Boską tego dnia jako patronkę ziół, kwiatów, owoców i zbóż.

To święci się z okazji święta Matki Boskiej Zielnej

To właśnie jej wraz z końcem żniw, ofiarowywano płody rolne. Dlatego też kultywowaną wciąż tradycją jest ta, że do kościoła 15 sierpnia przynosi się bukiety kwiatów i ziół. Ciekawostką może być to, że zwyczaj ten wcale nie wziął się z chrześcijaństwa.

Korzeni należy doszukiwać się w święcie rzymskiej bogini Diany, które obchodzono 13 sierpnia. Matkę Boską Zielną chrześcijanie czcili już od III wieku. To właśnie wtedy zaczęto wierzyć, że zioła, które zostaną je ofiarowane chronią ludzi i zwierzęta przed chorobami a w czasie chociażby burz - przed piorunami.

Jakie zioła i kwiaty powinny znaleźć się w bukiecie?

Tradycja ta przetrwała do dziś. Co roku, 15 sierpnia, wierni przynoszą do kościoła bukiety składające się z kwiatów i zbóż. Według tradycji powinien on składać się z 7 lub 77 różnych ziół, zbóż i kwiatów. Cyfra siedem to w Starym Testamencie symbol doskonałości. Ważne jest, by ilość roślin, ziół, czy owoców była nieparzysta.

Co dokładnie powinno znaleźć się w bukiecie na 15 sierpnia? Przyjęło się, że takie zioła jak: mięta, bylica, macierzanka, piołun, chabry, kopytnik i krwawnik. Dodawano do nich kwiaty polne albo ogrodowe a także kłosy zbóż, len, makówki, konopie. Nie brakowało też warzyw czy owoców jak marchew, jabłko lub gałązki z owocami wiśni czy leszczyny z orzechami.

Co symbolizowały zioła i kwiaty w bukiecie na Matki Boskiej Zielnej?

Znajdujące się w bukiecie rośliny miały swoją symbolikę. Hyzop kojarzył się z czystością i pobożnością a zdrowotnie miał pomagać na kaszel, ból gardła, gorączkę i bóle brzucha. Przed piorunami i chorobami dróg oddechowych i pokarmowych ratowała z kolei dziewanna. Na zbawienie i ulgę w cierpieniu miała pomóc szałwia. Choroby duszy i rany leczył z kolei dziurawiec. Kłos pszenicy, który także musiał znaleźć się obowiązkowo w bukiecie był symbolem Maryi. Rumianek natomiast był symbolem skromności, walki z chorobami i złem.

Bukiet na 15 sierpnia. Amulet na złe moce i nieszczęścia

Bukiet poświęcony w kościele 15 sierpnia uważany był za wyjątkowy. Nie wyrzucano go do kosza, ale przechowywano w domu przez cały rok. Wierzono, że to amulet, który chroni dom przed chorobami i nieszczęściem. Bukiet złożony z ziół i kwiatów odpędzał złe moce. Zdarzało się, że wyjmowane z niego zioła były wykorzystywane do leczenia ludzi i zwierząt. Dziś bukiety przygotowywane na 15 sierpnia i zanoszone do kościoła, po prostu się suszy i trzyma tam, gdzie dewocjonalia lub pamiątki. Tuż przed kolejnym 15 sierpnia można go spalić.