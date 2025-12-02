Siostra Łucja i objawienia fatimskie

Siostra Łucja czyli Lúcia de Jesus dos Santos, znana również jako święta Łucja, była portugalską zakonnicą. Urodziła się w 1907 roku w Aljustrel. Zmarła w 2005 roku w Coimbrze.

Siostra Łucja miała doświadczyć objawień maryjnych w Fatimie. Te miały mieć miejsce od maja do października 1917 roku. Kościół katolicki uznał te objawienia za prawdziwe w 1930 roku. Oprócz Łucji ich świadkiem było również rodzeństwo Marto – Franciszek i Hiacynta.

Ta dwójka zmarła niedługo po objawieniach, po tym jak zachorowała na grypę hiszpankę. Łucja, która dożyła późnej starości, została zakonnicą. W 1925 roku wstąpiła ona do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar, natomiast w 1948 roku – po uzyskaniu specjalnej zgody papieża – odeszła z tego zakonu i wstąpiła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze.

Przepowiednie siostry Łucji. Trzy tajemnice fatimskie

Objawienia, których doświadczyła siostra Łucja związane były trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza i druga z nich zostały spisane i upublicznione w 1941 roku przez siostrę Łucję na polecenie biskupa Fatimy. Pierwsza tajemnica mówiła o tym, jak wygląda piekło. Druga ostrzegała, jak mniemano, przed wybuchem II wojny światowej.

Do dziś najwięcej emocji wzbudza trzecia tajemnica fatimska. Jej pełną treść, jak mówiła siostra Łucja, znają jedynie sami papieże. Łucja spisała ją w 1944 roku. Zawierający ją dokument trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich.

Jej treść ujawnił papież Jan Paweł II w 2000 roku. Jest w niej fragment o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób doszukiwało się w tym przepowiedni nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Przepowiednie siostry Łucji. Jedna dotyczyła Polski i wojny

Objawienia w Fatimie nie były, jak wynika z przekazów, jedynymi, jakich doświadczyła siostra Łucja. Wizje miała mieć przed 1917 rokiem, a także po nim w: 1921, 1925, 1926, 1929 roku oraz w późniejszych latach, kiedy przebywała w zakonie w Coimbrze.

Niektóre dotyczyły konieczności modlitwy za cały świat. Inne miały odnosić się do dalszych losów świata, w tym Polski oraz trzeciej wojny światowej. W swoich wizjach siostra Łucja widziała, że Chiny zaatakują Rosję i użyją broni jądrowej.

Na tych wydarzeniach ma ucierpieć wiele osób oraz krajów. Według jej objawień tym, który uchroni się przed katastrofą będzie Polska. Miało się tak stać dzięki temu, że w kraju, który wiele przeszedł, przestrzegane jest prawo Boże. Po zapowiadanej wojnie Polska ma stać się państwem silniejszym, które przewodzić zacznie całej Europie.

Wizje siostry Łucji. Nie tylko wojna

Przepowiednie siostry Łucji dotyczyły również nietypowych zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych. To one według jej wizji mają uniemożliwić prowadzenie dalszych działań wojennych. Mają pojawić się silne trzęsienia ziemi oraz wybuchy wulkanów.

Najwięcej strat według przepowiedni siostry Łucji ma doznać Francja a dokładnie Paryż. To miasto ma spłonąć. Siostra Łucja wieszczyła, że stolica Francji zostanie dosyć szybko odbudowana. Siostra Łucja w swojej wizji widziała jednak, że przez to, co będzie się działo zginą miliony ludzi.