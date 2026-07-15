Numerologia to nauka, która przez wieki towarzyszyła ludziom i pomagała w przepowiadaniu ich przyszłości ze względu na cyfry i liczby. Często kojarzona jest z datami urodzenia albo cyfrą, która w numerologii odpowiada za naszą przyszłość, charakter i osobowość.
Dotyczy także naszej co miesięcznej wypłaty. Pieniądze, które są naszą wypłatą, dostajemy obecnie głównie w formie elektronicznej. Tak ją również wydajemy. Ten zbiór określonych cyfr, podobnie jak data urodzenia, może mieć spore znaczenie chociażby dla naszego finansowego powodzenia.
Ta cyfra w kwocie pensji symbolizuje bogactwo
Numerologia wskazuje, że ostatnia cyfra w kwocie naszej wypłaty może być symbolem naszego finansowego powodzenia albo pecha. Tą cyfrą, która sprzyja bogactwu jest 8. To symbol rozsądku w wydawaniu pieniędzy, ale też intuicji i umiejętności inwestowania. Dlatego dobrze jest, gdy wypłata kończy się właśnie 8.
Tych cyfr w kwocie pensji powinniśmy unikać
Numerologia ostrzega natomiast przed dwoma cyframi, którymi kończą się nasze pensje. To 0 i 9. Powód? W numerologii zero nie jest liczbą. Mimo, że symbolizuje perfekcję, to w finansach nie przynosi szczęścia.
Bardziej kojarzy się z brakiem pieniędzy i pustką w portfelu. Z kolei cyfra 9 to wrażliwość i intuicja. Te cechy, choć pomocne w kontaktach z innymi ludźmi, w finansach również niekoniecznie mają rację bytu.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.