Jasnowidz Krzysztof Jackowski jest znany w całej Polsce. Pomaga zarówno policji, jak i tym, którzy poszukują swoich zaginionych bliskich. Jego wizje i przepowiednie wzbudzają wiele emocji i kontrowersji. Te ostatnie, którymi dzieli się w sieci dotyczą często tematów politycznych i wojen.

Wizje jasnowidza Jackowskiego. Prezydent Nawrocki skończy na uchodźstwie

Na YouTubie jasnowidz z Człuchowa zamieszcza nagrania, w których mówi m.in. o III wojnie światowej i konfliktach tych, które trwają w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie. Jasnowidz Jackowski wieszczy także w tematach politycznych. Przewidział m.in., że to Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie 2025. W swoich przepowiedniach mówił o tym, że jego prezydentura rozpocznie się w Polsce a zakończy na uchodźstwie.

Reklama

Reklama

Polacy mogą uznać, że nowy prezydent ich zdradził. To nie znaczy, że zrobi to dosłownie. Ale podejmie decyzje, które nie będą się im podobać. Na przykład… wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę – wieszczył Jackowski.

Straszny sen jasnowidza Jackowskiego. "Bojownicy arabscy z bronią"

Teraz jasnowidz z Człuchowa opowiedział o śnie, jaki miał. Przyznał, że gdy mu się śnił, czuł ogromny strach. Parokrotnie miałem ten sam sen, do dzisiaj uważam go za proroczy, a do dzisiaj nie wypełnił się. Mam nadzieję, że się nie wypełni. Mianowicie śniło mi się kiedyś, że byłem w takiej jasnej jaskini, tam było wiele osób, może Europejczyków. Było tam z 20-30 osób, ja byłem wśród nich, siedzieliśmy na jakichś kamieniach w tej jaskini, a wokół nas byli jacyś bojownicy arabscy z bronią, z turbanami i pamiętam, czuliśmy beznadzieję, jakbyśmy byli jeńcami - opowiadał jasnowidz Jackowski.

Czułem strach, ogromny strach. Mam nadzieję, że ten sen się nigdy nie potwierdzi w rzeczywistości - dodał.

Wstrząsająca wizja Jackowskiego. Decydujące pięć lat dla Polski

Na pytanie, czy jest w stanie przepowiedzieć, jak będzie wyglądała Polska w 2050 roku, odpowiedział, że nie, bo to "jest za daleko". Przedstawił za to swoją wizję Polski do 2030 roku. Pięć lat. Tyle właśnie, ile trwa kadencja prezydenta w Polsce. Ja uważam, że te pięć lat są decydujące dla losów Polski i bynajmniej nie chodzi o to, jaki prezydent będzie naszą rządził, tylko o sytuację na świecie. Ona jest w bardzo zaawansowanej fazie wszelkich przemian gospodarczych, siłowych, militarnych i wszelkich innych zależności między sojuszami i państwami - wyznał Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o 2050. "Tylko trzy państwa"

Jasnowidz z Człuchowa dodał, że do 2050, kiedy jego już nie będzie, pozostaną tylko trzy państwa. Mnie już w takim odległym czasie na pewno nie będzie. Dobrze, 2050 rok. Będzie dużo mniej ludzi, znacząco mniej. Ameryka kojarzy mi się ze słowem Nevada. To brzmi jak nonsens, ale powiem: z Ameryki pozostanie stan Nevady, tylko pewna niewielka część zostanie Ameryki. A Europa to będą trzy państwa. Tu, gdzie Polska jest, to taki trójkąt, będzie schodzić w dół aż do Grecji. Może nie trzy państwa, tylko trzy rejony. To tak jakby słowo "państwo" straciło aktualność. To będą trzy obszary - wyznał Jackowski.

W 2050 roku nie będzie polityki, będą trzy władze na świecie. Będą tylko trzy miejsca na świecie, które będą decydowały o świecie. Chiny są podzielone na trzy części również. Chiny będą należały pod wpływ trzech jakichś obszarów. Do 2050 roku przejdą trzy bardzo złe rzeczy na świecie. Przez to będzie tak mało ludzi. Dziwne zostaną zamknięte miasta, puste. Duże aglomeracje, do których nie będzie w ogóle wstępować - uważa Jackowski.