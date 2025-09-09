Jasnowidz Jackowski jest postacią znaną, choć nieco kontrowersyjną. To osoba, która pomaga tym, którzy szukają swoich bliskich, ale zdarza się też, że współpracuje z policją.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Będzie wielka żałoba narodowa"

Ten znany i wzbudzający emocje jasnowidz z Człuchowa często porusza na swoim kanale tematy dotyczące przyszłości Polski. Często są to kwestie polityczne czy też dotyczące III wojny światowej i naszego kraju w tym kontekście. Bywa, że jasnowidz Jackowski wieszczy na tematy klęsk, zagrożeń czy kataklizmów.

Reklama

Tym razem podzielił się przepowiedniami na temat tego, co czeka Polskę we wrześniu 2025 roku. Wyznał, że miał silne przeczucie mówiące o flagach opuszczonych do połowy masztów w polskich instytucjach. To oznaczać by mogło fakt, że nasz kraj z jakiegoś powodu będzie pogrążony w żałobie. Będzie wielka żałoba narodowa, ktoś bardzo ważny na świecie odejdzie albo to będzie u nas w kraju - snuje wizje jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski przepowiada aferę. Mówi o aresztowaniu żołnierzy

W najnowszej wizji jasnowidza z Człuchowa pojawia się także kwestia afery z żołnierzami. Nie jest jednak pewien, czy dojdzie do niej w Polsce, czy też w innym kraju. Jackowski wspomina o aresztowaniu żołnierzy. W tym kontekście mówi o planie, za którym stoi Trump i który wymierzony jest w Rosję.

Mam takie poczucie, że powstaje plan względem Rosji. Plan, za którym stoi Trump, za którym stoi Ameryka i ten plan ma swoją granicę. Mam takie poczucie, że jeżeli Rosja nie zmieni swojego podejścia w stosunku do Ukrainy, będzie dalej toczyła wojnę z Ukrainą, to taki moment graniczny jest wyznaczony na 15 grudnia 2025. Ludzie Trumpa będą się naradzać z różnymi politykami europejskimi, w tym też z polskim prezydentem i być może z ministrem spraw zagranicznych - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Reklama

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Misja czy wojna w Ukrainie?

W swoim nagraniu mówi nie o wojnie a misji w stosunku do Ukrainy. Jest przygotowywana w stosunku do Ukrainy misja. Nie wojna a misja, to będzie nazwane misją stabilizacyjną. I prawdopodobnie stanie się to wbrew Rosji. Rosja spodziewa się takiego kroku i będzie coraz bardziej kumulowała swoje oddziały, wojsko, które nie będzie uczestniczyło w wojnie w Ukrainie, tylko będzie takim wojskiem rezerwowym na wypadek takiej misji stabilizacyjnej bez zgody Rosji, jeżeli się wydarzy - stwierdza jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o Zełenskim. Czy przywódca Ukrainy zniknie?

Wieszczy przy tym, że Zełenski zniknie. W tej misji będzie kilka państw. Nasz rząd też wyrazi zgodę uczestniczenia w takiej misji stabilizacyjnej. Jeżeli do takiej misji dojdzie, zniknie Zełenski. - przewiduje jasnowidz Jackowski.