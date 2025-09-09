Jasnowidz Jackowski jest postacią znaną, choć nieco kontrowersyjną. To osoba, która pomaga tym, którzy szukają swoich bliskich, ale zdarza się też, że współpracuje z policją.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. "Będzie wielka żałoba narodowa"

Ten znany i wzbudzający emocje jasnowidz z Człuchowa często porusza na swoim kanale tematy dotyczące przyszłości Polski. Często są to kwestie polityczne czy też dotyczące III wojny światowej i naszego kraju w tym kontekście. Bywa, że jasnowidz Jackowski wieszczy na tematy klęsk, zagrożeń czy kataklizmów.

Reklama
Jasnowidz Jackowski o Karolu Nawrockim. 'Zrealizuje wytyczne spoza Polski'
Jasnowidz Jackowski o Karolu Nawrockim. "Zrealizuje wytyczne spoza Polski"

Zobacz również

Tym razem podzielił się przepowiedniami na temat tego, co czeka Polskę we wrześniu 2025 roku. Wyznał, że miał silne przeczucie mówiące o flagach opuszczonych do połowy masztów w polskich instytucjach. To oznaczać by mogło fakt, że nasz kraj z jakiegoś powodu będzie pogrążony w żałobie. Będzie wielka żałoba narodowa, ktoś bardzo ważny na świecie odejdzie albo to będzie u nas w kraju - snuje wizje jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski przepowiada aferę. Mówi o aresztowaniu żołnierzy

W najnowszej wizji jasnowidza z Człuchowa pojawia się także kwestia afery z żołnierzami. Nie jest jednak pewien, czy dojdzie do niej w Polsce, czy też w innym kraju. Jackowski wspomina o aresztowaniu żołnierzy. W tym kontekście mówi o planie, za którym stoi Trump i który wymierzony jest w Rosję.

Mam takie poczucie, że powstaje plan względem Rosji. Plan, za którym stoi Trump, za którym stoi Ameryka i ten plan ma swoją granicę. Mam takie poczucie, że jeżeli Rosja nie zmieni swojego podejścia w stosunku do Ukrainy, będzie dalej toczyła wojnę z Ukrainą, to taki moment graniczny jest wyznaczony na 15 grudnia 2025. Ludzie Trumpa będą się naradzać z różnymi politykami europejskimi, w tym też z polskim prezydentem i być może z ministrem spraw zagranicznych - przepowiada jasnowidz Jackowski.

Reklama

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Misja czy wojna w Ukrainie?

W swoim nagraniu mówi nie o wojnie a misji w stosunku do Ukrainy. Jest przygotowywana w stosunku do Ukrainy misja. Nie wojna a misja, to będzie nazwane misją stabilizacyjną. I prawdopodobnie stanie się to wbrew Rosji. Rosja spodziewa się takiego kroku i będzie coraz bardziej kumulowała swoje oddziały, wojsko, które nie będzie uczestniczyło w wojnie w Ukrainie, tylko będzie takim wojskiem rezerwowym na wypadek takiej misji stabilizacyjnej bez zgody Rosji, jeżeli się wydarzy - stwierdza jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o Zełenskim. Czy przywódca Ukrainy zniknie?

Wieszczy przy tym, że Zełenski zniknie. W tej misji będzie kilka państw. Nasz rząd też wyrazi zgodę uczestniczenia w takiej misji stabilizacyjnej. Jeżeli do takiej misji dojdzie, zniknie Zełenski. - przewiduje jasnowidz Jackowski.