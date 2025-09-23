Krzysztof Jackowski jest jasnowidzem, który wzbudza wiele kontrowersji i emocji. Jego przepowiednie, zwłaszcza te dotyczące Polski, Europy i świata oraz tego, co może wydarzyć się w kontekście konfliktów wojennych interesują wiele osób.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego na 2026. Co wydarzy się na świecie?

W jednej ze swoich ostatnich przepowiedni, którą można zobaczyć na jego kanale na YouTubie, jasnowidz Jackowski opowiedział o tym, co czeka zarówno Polskę, jak i Europę w 2026 roku. Wspomniał o tym, że 2026 rok będzie trudny dla Polski. Co dokładnie powiedział?

W swojej przepowiedni zaczął od Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. Nie ma co tutaj dużo mówić, wyraźnie widać, że Stan Zjednoczony i Izrael liczą na to, że Rosja pozwoli Ameryce i Izraelowi uderzyć na Iran przynajmniej tak można się domyślać - powiedział jasnowidz z Człuchowa.

Wizja na 2026 rok dla Polski. Co widzi jasnowidz Jackowski?

W przepowiedni tej jasnowidz Jackowski zobaczył jak polskim żołnierzom składane są noworoczne życzenia. Byli to wojskowi walczący poza granicami Polski.

Skojarzyło mi się takie coś dziwnego: jest Sylwester, są życzenia od przywódców Polski, ale też w mediach sypią się specjalne życzenia dla polskich żołnierzy, którzy są poza granicami Polski i walczą- mówi jasnowidz Jackowski.

"Los Polski jest bardzo niepewny". Co ma na myśli jasnowidz Jackowski?

W jego wizji na 2026 roku pojawia się również Ukraina. Teren Ukrainy będzie podzielony na trzy. Będzie Ukraina rosyjska, pod okupacją rosyjską. Będzie też część Ukrainy, która nie będzie w pełni pod okupacją rosyjską, ale pod wpływem rosyjskim i będzie trzecia część Ukrainy, ukraińska. Donieck. Będzie tam mnóstwo ofiar w rejonie Doniecka. Los Polski jest bardzo niepewny. Podobnie jak dwóch, trzech innych europejskich państw na południe od Polski - przewiduje jasnowidz Jackowski.

Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Klęska żywiołowa w 2026 roku

W jego wizji pojawiają się również wojska niepolskie na terenie naszego kraju. Jasnowidz Jackowski, choć to widzi, zastanawia się, co to może oznaczać. Widzę coś takiego, że wyszły wojska, są to niepolskie wojska. I one zajęły kawałek Polski, ale nie padł żaden strzał. Ani z jednej, ani z drugiej strony i te wojska będą tak stacjonowały, ale nie będzie wymiany militarnej z jednej czy z drugiej strony. Trochę mi się w to wierzyć nie chce. No przecież to by było wejście w teren Polski obcego wojska, gdyby to było rosyjskie wojsko to wrogiego. I jak? Polska by nie reagowała? - pyta.

Jackowski przewiduje, że Polska w 2026 roku będzie również miała problem z klęskami żywiołowymi. Będzie spora susza i będzie potężny pożar lasów. W jakimś rogu Polski spłonie potężna połać lasu. Ten pożar będzie długo gaszony- twierdzi jasnowidz Jackowski.