Siostra Łucja była świadkiem objawień fatimskich

Siostra Łucja tak naprawdę nazywała się Lúcia de Jesus dos Santos. Była jedną z trójki dzieci, które były świadkami objawień fatimskich. Łucji a także Hiacyncie i Franciszkowi objawiła się Matka Boskiej a Kościół katolicki to, co im przekazała uznał za wiarygodne.

Tajemnice fatimskie były trzy. Jedna z nich przez wiele lat była trzymana w tajemnicy. Siostra Łucja przekazała je papieżowi. Twierdziła, że wedle tajemnic fatimskich przyszłość świata zapowiada się dramatycznie.

Siostra Łucja i trzecia tajemnica fatimska. Jak brzmiała jej treść?

Siostra Łucja na polecenie biskupa Fatimy wyjawiła pierwszą i drugą tajemnicę w 1941 roku. Jedna była wizją piekła, drugą interpretowano jako ostrzeżenie przed II wojną światową.

Trzecia tajemnica fatimska została przez siostrę Łucję spisana w 1944 roku. Dokument, w którym została spisana trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Jej treść ujawnił Jan Paweł II. W tej tajemnicy fatimskiej mowa była o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób kojarzyło to jako wizję zamachu na papieża. Doszło do niego 13 maja 1981 roku.

III wojna światowa w wizjach siostry Łucji. Co mówiła o Polsce?

Siostra Łucja w późniejszych latach swojego życia doświadczać miała kolejnych wizji, które skrupulatnie spisywała. W wielu z nich pojawiała się III wojna światowa. We fragmentach jej przepowiedni można znaleźć wizje dotyczące Polski. Co miałoby się stać z naszym krajem, gdyby do wybuchu III wojny światowej rzeczywiście doszło?

Siostra Łucja skazała miasta, które ulegną zniszczeniu i te, które wojna "oszczędzi". W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie - wieszczyła Łucja.

Wizja siostry Łucji. Które miasta III wojna światowa oszczędzi?

Miasta, które III wojna światowa miałaby oszczędzić to m.in. Poznań. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści- przepowiadała siostra Łucja.

Z jej wizji wynika, że po kilku dniach walk konflikt ten miałby oddalić się od granic Polski i przenieść na teren Niemiec. Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy - twierdziła siostra Łucja.

Czy w te przepowiednie warto wierzyć? Wiele z nich wzbudzało wątpliwości. Nawet papież Benedykt XVI był wobec nich bardzo sceptyczny.