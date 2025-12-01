- Siostra Łucja była świadkiem objawień fatimskich
- Siostra Łucja i trzecia tajemnica fatimska. Jak brzmiała jej treść?
- III wojna światowa w wizjach siostry Łucji. Co mówiła o Polsce?
- Wizja siostry Łucji. Które miasta III wojna światowa oszczędzi?
- Przepowiednia siostry Łucji. Gdzie dojdzie do zniszczeń?
- Wizja siostry Łucji. Wspomniała o kataklizmach
Siostra Łucja była świadkiem objawień fatimskich
Siostra Łucja tak naprawdę nazywała się Lúcia de Jesus dos Santos. Była jedną z trójki dzieci, które były świadkami objawień fatimskich. Łucji a także Hiacyncie i Franciszkowi objawiła się Matka Boskiej a Kościół katolicki to, co im przekazała uznał za wiarygodne.
Tajemnice fatimskie były trzy. Jedna z nich przez wiele lat była trzymana w tajemnicy. Siostra Łucja przekazała je papieżowi. Twierdziła, że wedle tajemnic fatimskich przyszłość świata zapowiada się dramatycznie.
Siostra Łucja i trzecia tajemnica fatimska. Jak brzmiała jej treść?
Siostra Łucja na polecenie biskupa Fatimy wyjawiła pierwszą i drugą tajemnicę w 1941 roku. Jedna była wizją piekła, drugą interpretowano jako ostrzeżenie przed II wojną światową.
Trzecia tajemnica fatimska została przez siostrę Łucję spisana w 1944 roku. Dokument, w którym została spisana trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Jej treść ujawnił Jan Paweł II. W tej tajemnicy fatimskiej mowa była o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób kojarzyło to jako wizję zamachu na papieża. Doszło do niego 13 maja 1981 roku.
III wojna światowa w wizjach siostry Łucji. Co mówiła o Polsce?
Siostra Łucja w późniejszych latach swojego życia doświadczać miała kolejnych wizji, które skrupulatnie spisywała. W wielu z nich pojawiała się III wojna światowa. We fragmentach jej przepowiedni można znaleźć wizje dotyczące Polski. Co miałoby się stać z naszym krajem, gdyby do wybuchu III wojny światowej rzeczywiście doszło?
Siostra Łucja skazała miasta, które ulegną zniszczeniu i te, które wojna "oszczędzi". W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przybrzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie - wieszczyła Łucja.
Wizja siostry Łucji. Które miasta III wojna światowa oszczędzi?
Miasta, które III wojna światowa miałaby oszczędzić to m.in. Poznań. W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnięcie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści- przepowiadała siostra Łucja.
Z jej wizji wynika, że po kilku dniach walk konflikt ten miałby oddalić się od granic Polski i przenieść na teren Niemiec. Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy - twierdziła siostra Łucja.
Przepowiednia siostry Łucji. Gdzie dojdzie do zniszczeń?
Z przepowiedni siostry Łucji wynikało, że w kilku krajach w wyniku III wojny światowej dojdzie do poważnych zniszczeń. Wizjonerka wspomina o kilku państwach w Europie. Na jej liście znalazły się takie kraje jak:
- Holandia
- Niemcy
- Dania
- Szwajcaria
- północne Włochy.
Siostra Łucja przepowiadała również zniszczenia, które dotkną Paryż. Według jej wizji stolica Francji ma spłonąć, ale dosyć szybko zostać odbudowana. Czy w te przepowiednie warto wierzyć? Wiele z nich wzbudzało wątpliwości. Nawet papież Benedykt XVI był wobec nich bardzo sceptyczny.
Wizja siostry Łucji. Wspomniała o kataklizmach
Wizje siostry Łucji dotyczyły również kataklizmów. To według niej zdarzenia, które miałyby wywołać ogromną panikę. Z jej przepowiedni wynika, że byłyby tymi, które powstrzymałyby działania wojenne. Siostra Łucja przepowiadała, że ma dojść do ruchów skorupy ziemskiej, gwałtownych wstrząsów i wybuchów wulkanów.
