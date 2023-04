Astrologia i zdrowie Czy zastanawiało cię, dlaczego jedni chorują więcej lub jak dokonujemy wyboru partnera? Hanna Bakuła w książce „Astrologia i zdrowie” w żartobliwy sposób tłumaczy, jakie choroby są przypisywane poszczególnym znakom zodiaku, a także doradza w kwestii wyboru życiowego jak i biznesowego partnera. Według autorki świadomość tego, co nas czeka z określoną osobą, powinna ułatwić podejmowanie decyzji oraz wyeliminować błędy już na początku budowania relacji. Kup książkę w sklepie INFOR i przekonaj się, w jaki sposób gwiazdy decydują o naszym życiu!

Twoim kamieniem szlachetnym jest diament, który symbolizuje nieustraszoność, odwagę i potęgę. To idealny kamień dla Ciebie, Baranie, ponieważ posiadasz mocną wolę i determinację, by osiągnąć swoje cele. Diament przynosi również szczęście w biznesie i pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji.

Aby pomóc losowi w dzisiejszy dzień, postaraj się skupić na swoich pozytywnych myślach i na celach, które chcesz osiągnąć. Wyznacz sobie realistyczne cele i plan działania, a następnie działaj konsekwentnie, z pasją i zaangażowaniem.

Jeśli chodzi o aktywności, to dzisiaj warto skorzystać z okazji, aby wyjść na zewnątrz i spędzić czas na łonie natury. Spacer po parku, jazda na rowerze lub bieganie na świeżym powietrzu z pewnością poprawi Twoje samopoczucie i pozwoli Ci naładować baterie.

Podczas pracy zwracaj uwagę na szczegóły i nie zapominaj o terminach. Bądź ostrożny i uważaj na pośpiech, ponieważ może Cię to skłonić do podejmowania zbyt pochopnych decyzji. Warto również unikać konfliktów i starć z osobami w pracy, ponieważ może to wpłynąć na Twoją efektywność i produktywność. Pamiętaj o swojej cierpliwości i umiejętności słuchania, a będziesz w stanie osiągnąć swoje cele i cieszyć się sukcesem.