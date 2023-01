Reklama

Ma dość spokojne i dość zamknięte w sobie usposobienie, dlatego ciężko jest rozgryźć, co w danej chwili czuje. Nie należy do osób spontanicznych, dlatego nie ma co liczyć, że będzie brylował na parkiecie lub skoczy na bungee. Na nagłe sytuacje reaguje dużym paraliżem.

Charakterystyka twojego znaku zodiaku dla Koziorożca

Koziorożec to jeden ze znaków trygonu ziemskiego. Dlatego cechuje go duża powaga, wyważenie i realizm. Jego zamiłowanie do tradycji sprawia, że niechętnie zmienia swoje poglądy i opowiada się za nowymi ideami. Wyjątkiem jest to, jeśli uda się przekonać go, że będzie to słuszne. Jednak zanim podejmie decyzje lub dokona jakichkolwiek zmian, zawsze zrównoważy w sobie, każde “za” i “przeciw”. Dociera do niego zawsze siła argumentów.

Koziorożec lubi organizację, dlatego źle działa mu się w chaosie. Tego wymaga od siebie, jak również od innych. Jest też pewny dokąd zmierza, co ceni i czego za wszelką cenę unika. Dlatego umiejętnie tworzy plany i listy, które skrupulatnie realizuje. Jeśli czegoś nie wie lub ma wątpliwości, zawsze sięga do źródła. Niezależnie, czy jest to jego własna wiedza i doświadczenie, czy książki lub materiały naukowe. Koziorożec lubi wiedzieć i działać.

Reklama

Źle będzie się czuł, jeśli nie jest do czegoś przygotowany. Improwizowanie nie jest jego mocną stroną, a podejmowanie decyzji na ostatnią chwilę, mocno go denerwuje. Jeśli spotka go coś niespodziewanego, reaguje dość emocjonalnie do tego stopnia, że może go to nawet sparaliżować. W negatywie powinien pracować nad swoją manią kontrolowania.

Mitologiczne pochodzenie zodiakalnego Koziorożca

W mitologii ziemski znak koziorożca przedstawiany jest jako persefona. Była ona boginią żniw i podziemia. To córka Demeter, królowej podziemi. Symbolizuje ona światło, a zarazem jego przeciwwagę, czyli ciemność. Obie walczące ze sobą. Dlatego koziorożec jest zarazem pewny tego co robi, jednak bojący się tego, co nieprzewidziane. Persefona ukazywana jest jako postać trzymająca snopy zboża i płonącą bohodnie.

Takie połączenie sprawia, że koziorożec często ulega wewnętrznym konfliktom. Dlatego nie lubi podejmowania decyzji ad hoc. To wyprowadza go z jego ugruntowania. Metaforycznie jedną nogą tkwi na lądzie, a drugą w podziemiach. Przez co jest znakiem praktycznym, dążący do solidności, jednocześnie mając w sobie wiele pesymizmu wobec życia i świata.

Planetą towarzyszącą koziorożcowi jest Saturn. Symbolizuje on początek i koniec, czyli cykl życia. W starożytności patronował on rolnictwu i cyklom natury. Dlatego koziorożce o introwertycznej osobowości, tak kochają przebywać na jej łonie i tam ładować swoje baterie.

Koziorożec – cechy charakteru

Koziorożce cechuje twarde usposobienie do życia. Nie bujają oni w obłokach, nie tworzą wielkich idei i nie gnają za fantazjami. Wolą jednak żyć w codziennej monotonii i tradycji. Są bardzo obowiązkowi, przez co uważa się ich za tytanów pracy. Niestety sprawia to, że w negatywnie stają się zbyt perfekcyjni, wymagający, a wręcz apodyktyczni, co łatwo może zrażać do nich otoczenie. I pesymizm i krytykanctwo działa na innych, jak płachta na byka.

Osoby urodzone spod znaku koziorożca nie cierpią nader wszystko zmian i niespodziewanych sytuacji. Wolą być przygotowani na wszystko, nawet na to, co najgorsze, niż dać się komuś lub czemuś zaskoczyć. Czasem zaczyna to wyglądać jak znamiono paranoi, szczególnie, jeśli przygotowuje się na wypadek nagłej choroby, utraty pracy lub innego zdarzenia. Przez co może być uważany jako hipochondryk. Koziorożec przejawia też tendencję do nieustannego zamartwiania i pesymizmu, przez co sam cierpi wewnętrznie.

Nie przepada za tłumem ani splendorem. Dlatego ciężko będzie zaciągnąć go na imprezę lub w miejsce, gdzie jest dużo ludzi. Będę raczej wolał kameralne spotkania w cichym i spokojnym miejscu w małym gronie znajomych. Co nie oznacza, że jest do końca sztywniakiem. Koziorożec lubi cieszyć się małym rzeczami, a przyjemności sprawia sobie w ramach nagrody, choćby za wykonaną pracę. Kocha naturę, dlatego wszędzie będzie chciał otaczać się dużą ilością roślin. Jego balkon lub parapet, będzie wyglądał, jak mały ogród, o którym z resztą marzy. Kocha spacery wśród natury, toteż z chęcią wybierze się na wędrówkę do lasu lub w góry. Pod maską wycofania kryje się osoba o bogatym wnętrzu.

Koziorożec w relacjach z ludźmi

Chociaż koziorożec sprawia wrażenie osoby zdystansowanej i zamkniętej w sobie, a nawet wręcz oschłej i bezuczuciowej, to też tylko pozory. Osoby spod tego znaku są introwertyczne i ostrożne w kontaktach z innymi. Wielką trudnością jest dla nich okazywanie uczuć. Jako przyjaciel czy partner wykazuje się ogromem wrażliwości i wierności. Lojalność stawia sobie na pierwszym miejscu i tego samego wymaga od drugiej strony. Ceni też sobie szczerość. Zdarza się, jeśli koziorożec ulegnie namiętności, ale musi do tego mieć podstawy. Relacja oparta powinna być na solidnych fundamentach. Skoki w bok, go w ogóle nie interesują.

W kontaktach z drugą osobą cechują się odpowiedzialnością i dojrzałością, czasem aż za nadto, przez co wydają się być kontrolujące i mało zabawowe. W przypadku pojawienia się kryzysu, zrozumieją, że tak w życiu bywa i będą chciały dążyć do osiągnięcia równowagi i zażegnania konfliktu lub rozwiązania problemu. Cenią sobie komunikację i współpracę.

Musi stać się coś naprawdę mocno je dotykającego, aby zdecydowały się na zerwanie relacji lub rozwód. W innym wypadku będą poszukiwały kompromisu. Cechuje je też ogromna zaradność, dlatego w kryzysie będą dużym wsparciem dla bliskich. Gorzej, jeśli same go przechodzą. Ich wrodzony pesymizm nie jest dla nich przyjacielem, a wręcz odwrotnie będzie spychał je w przepaść emocji i negatywnych przekonań, które wcale nie są prawdziwe. Jako rodzic koziorożec dąży do tego, aby zapewnić rodzinie dobrą przyszłość, dlatego zajmując się domowym budżetem, będzie oszczędnie wydawał pieniądze. W domu, jeśli coś się zepsuje, będzie sam starał się to naprawić, tylko w ostateczności wezwie pomoc. W towarzystwie raczej będzie słuchał innych, niż sam próbował być w centrum.

Najlepsze zawody dla Koziorożca

Koziorożce są bardzo pracowite, dlatego nierzadko zdarza im się pracować po godzinach lub robić wszystko, aby zrealizować postawione cele. Z racji swojej niechęci do zmian, najlepiej odnajdą się w pracy, w której nie będą nastawione na ciągłe wyzwania i dynamicznie zmieniające się sytuacje. Wolą jednak harmonię i spokój. Dobry zawód to:

księgowy,

doradca finansowy,

nauczyciel,

programista,

wykładowca,

inspektor,

pracownik administracyjny

Koziorożce mogą też realizować się w działaniach związanych ze sztuką. Mogą mieć też skłonności do jej uprawiania, np. zajmując się pisaniem, rzeźbą lub malarstwem.