Koziorożec - charakterystyka ogólna (22 grudnia – 19 stycznia)

Koziorożcowi patronuje planeta Saturn, której zawdzięcza wytrzymałość. To również dzięki niej nie rozczula się za bardzo nad sobą, lecz potrafi być wobec siebie surowy i niezwykle wymagający. To znak zodiaku należący do żywiołu ziemi, po której zresztą twardo stąpa. Koziorożec do życia podchodzi w sposób przede wszystkim praktyczny. Marzenia i teoretyzowanie nie są zdecydowanie dla niego. Uparcie dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu. Jest przy tym cierpliwy i ostrożny, co zazwyczaj pomaga mu ochronić się przed wieloma porażkami. Koziorożec zresztą wyjątkowo dba o to, aby w każdym aspekcie swojego życia mieć poczucie bezpieczeństwa. Stroni więc od ryzyka jak tylko może.

To bardzo obowiązkowy znak zodiaku, który chętnie bierze za wszystko odpowiedzialność. Tam, gdzie inni potrzebują specjalnej zachęty lub motywacji, Koziorożec bez specjalnego zaproszenia zaczyna działać. Liczy przede wszystkim na siebie. To ponadto zdecydowany konserwatysta, który najchętniej nie zmieniałby niczego w swoim życiu. Z tego powodu dużo czasu zajmuje mu dostosowanie się do nowych warunków i nieznanych sytuacji.

Reklama

Koziorożec a relacje z ludźmi

Reklama

Koziorożec jest pracowity i z tego też powodu u innych nie lubi lenistwa i nieodpowiedzialności. Zdarza mu się narzucać innym swoje zdanie i opowiadać o sprawach, które w ogóle ich nie interesują. Ten znak zodiaku – szczególnie wobec osób, które mniej zna – bywa powściągliwy, a nawet wyniosły. Nie należy do ludzi wybitnie sympatycznych. Nie ma w sobie uprzejmości i pogody ducha, która przyciągałaby innych. Zazwyczaj zachowuje się mało spontanicznie i naturalnie, a czasami wręcz sztywno. Z tych powodów przez większość osób jest często odbierany jako nudziarz i służbista. To jednak tylko pozory. Koziorożec uwielbia zabawę, a w szczególności taniec.

Koziorożec a praca

Koziorożec to największy pracoholik wśród znaków zodiaku. Niestety z tego powodu ma problemy z oddzieleniem życia zawodowego od osobistego. Jest sumienny i odpowiedzialny, co natomiast czyni z niego wymarzonego pracownika. Do tego umie zaplanować swoją pracę i następnie dokładnie trzymać się ustalonego planu. Dzięki temu powoli i systematycznie pnie się po szczeblach zawodowej kariery. W związku z tym uwielbia pracę, w której obowiązuje konkretna hierarchia i jasne zasady awansu. Odnajdzie się więc w służbach mundurowych, urzędzie i korporacji. Zawodowo spełni się również w dziedzinach związanych z finansami, nieruchomościami, ubezpieczeniami i nauką. Swoją pracę będzie cenił tym bardziej, im większy status i prestiż dzięki niej osiągnie.

Koziorożec a miłość

Koziorożec jest skryty i w związku z tym niezbyt chętnie okazuje zainteresowanie i uczucia. Ukochanej osoby raczej nie zaskoczy romantycznym zachowaniem czy odrobiną spontaniczności. Miłość zaś okaże w konkretnych i praktycznych czynach: pomoże, naprawi czy przyniesie. Będzie wiernym i lojalnym towarzyszem na całe życie. Nie w głowie mu flirty i romanse. Pragnie poczucia stabilizacji w życiu osobistym.

Koziorożec a zdrowie

Koziorożec wyróżnia się dobrym zdrowiem, które jednak nieustannie wystawiana ciężką próbę. Pracoholizm i niezaspokojone ambicje tego znaku zodiaku przyczyniają się do chronicznego zmęczenia iosłabienia, a w efekcie - podatności na choroby. Nawet bowiem najsilniejszy organizm może zostać pokonany przez brak snu, nieregularne jedzenie i używki. Nieustanna pogoń za sukcesami często odbiera mu również radość z codziennych spraw i potrafi doprowadzić go do stanów depresyjnych.