Ryby - charakterystyka ogólna (19 lutego – 20 marca)

Rybom patronują planety Jowisz i Neptun. Są znakiem zodiaku należącym do żywiołu wody, dzięki któremu potrafią dostosować się do zmiennych warunków życia. W pełni angażują się we wszystko, co robią i są gotowe poświęcić się na rzecz konkretnej, słusznej ich zdaniem, idei. Mają jednak niskie poczucie własnej wartości. Uważają, że są gorsze od wszystkich dookoła. Ponadto wyróżnia je ogromna wrażliwość, a ich wyobraźnia wydaje się nie mieć końca. To wszystko sprawia, że nieustannie czują się zagrożone i poszukująpoczucia bezpieczeństwa.

Uwielbiają tajemnice oraz są zafascynowane magią i zjawiskami, których nie można logicznie wytłumaczyć. W związku z tym intensywnie skupiają się na swojej duchowości i jej rozwoju. W wielu sprawach kierują się intuicją, która rzadko je zawodzi. Mają jednak trudności z radzeniem sobie z własnymi emocjami i problemami. Często wyolbrzymiają wiele z nich.

Ryby a relacje z ludźmi

Ryby są empatycznym znakiem zodiaku. Zdecydowanie nie myślą wyłącznie o sobie i nie skupiają się tylko na swoich problemach. Ryby wierzą w dobro i przyjaźń innych ludzi i z tego powodu chętnie im pomagają. Wykorzystując swoją intuicję, są w stanie udzielać cennych rad. Są gotowe do wielu poświęceń na rzecz drugiego człowieka. Dzięki temu zyskują dużo sympatii w oczach innych i bywają zazwyczaj bardzo lubiane. Wzbudzają również zaufanie. Jednak w ich kontaktach międzyludzkich występuje też pewna sprzeczność. Są bowiem również silnie przekonane o własnej nieomylności i trudno im zrozumieć, że ktoś może mieć inne zdanie od nich. Mają skłonność do takiego stanowiska mimo swojego niskiego poczucia własnej wartości.

Ryby a praca

Ryby miewają problemy ze znalezieniem dla siebie odpowiedniego zajęcia. Z tego powodu często zmieniają miejsca pracy. Nie przepadają za takimi, w których obowiązują ścisłe zasady i sztywne harmonogramy. Nie są idealnymi kandydatami na stanowiska kierownicze, ponieważ brak im pewności siebie i odpowiedniej organizacji.

Ryby to zdecydowanie artystyczne dusze. Jeżeli tylko mają taką możliwość, wybierają pracę związaną z tą dziedziną. To urodzeni aktorzy, muzycy, malarze i tancerze. Podobnie dobrze odnajdują się w sferze duchowości jako uzdrowiciele, astrologowie czy duchowni. Ponadto dzięki swojej wrodzonej empatii i chęci pomagania innym mogą realizować się w zawodach wymagających stałego kontaktu z innymi i niesienia im pomocy. Ryby to świetni lekarze, pielęgniarki czy terapeuci.

Ryby a miłość

Ryby to najwięksi romantycy wśród znaków zodiaku. Najważniejszym celem ich życia jest znalezienie prawdziwej miłości. W tym szukaniu są wyjątkowo wytrwałe i nie zrażają ich nawet nieudane związki, w które często zdarza im się wchodzić. W relacjach tych często początkowo nie dostrzegają wad partnera. Kiedy jednak zrozumieją, że miłość ta nie ma szans przetrwać, ogromnie cierpią i długo później leczą swoje złamane serce. W końcu jednak podnoszą się po porażce i z nową energią przystępują do dalszych poszukiwań. Ostatecznie najczęściej udaje im się znaleźć prawdziwe uczucie i stworzyć trwałą relację. Ze strony partnera oczekują szczególnej opieki doprawionej dużą dozą czułości i troski. Szukają prawdziwej bratniej duszy, z którą będą w stanie zjednoczyć się w każdym aspekcie życia.

Ryby a zdrowie

Ryby - ze względu na swoją empatię - mają skłonność do przejmowania negatywnych nastrojów innych osób, a ich wrażliwość ma duży wpływ na samopoczucie. Kiedy targają nimi negatywne emocje, cierpi również ich ciało, które słabnie i potrzebuje pomocy. Ryby bywają hipochondrykami i w związku z tym często odwiedzają lekarzy różnych specjalizacji. Następnie pilnie przestrzegają ich zaleceń, aby jak najszybciej pozbyć się swoich problemów zdrowotnych. Ryby prowadzą na ogół zdrowy styl życia. Pamiętają o aktywności fizycznej, dużo przebywają na świeżym powietrzu i dbają o zbilansowaną dietę. Zresztą uwielbiają gotować dla siebie i najbliższych.