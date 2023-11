Waga - charakterystyka ogólna (23 września – 22 października)

Waga to znak żywiołu powietrza. Z tego powodu lubi przebywać w nieustannym ruchu oraz nie znosi rutyny i powtarzalności. Żywiołowi temu zawdzięcza też swoją inteligencję. Waga jest znakiem zodiaku, którym opiekuje się planeta Wenus. To jej zawdzięcza urodę, takt i umiejętność zażegnania niejednego konfliktu. Waga nieustannie dąży do zgody. Potrafi też bez problemu dopasować się do konkretnej sytuacji czy osoby. Jest kulturalna, ma nienaganne maniery i umie zachować się w każdym środowisku. Jest ciekawa świata i chętnie poszerza wiedzę. W życiu bardzo ważne jest dla niej piękno – to urodzona estetka.

Jedną z największych wad Wagi jest niezdecydowanie. Często – o ile tylko może – unika podejmowania decyzji, dokonywania wyborów i brania na siebie ciężaru odpowiedzialności. Nie lubi się przemęczać i z tego powodu robi wszystko, aby mieć jak najwięcej wolnego czasu.

Waga a relacje z ludźmi

Waga jest miła i uprzejma, a ponadto wyróżnia ją tolerancja, takt i empatia. Zauważa i docenia innych oraz potrafi dłużej skupić się na ich problemach, dzięki temu jest dobrym słuchaczem. Jest wrażliwa i troskliwa - chętnie pomoże w potrzebie każdemu.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Waga ma pozytywne podejście do życia i swoim optymizmem chętnie zaraża innych. Lubi kontakty z ludźmi, które napędzają ją do działania. Bez problemu nawiązuje nowe znajomości. Nigdy i z nikim nie brakuje jej tematów do rozmów. Często za wszelką cenę dąży do tego, aby być lubiana. Natomiast jej dążenie do zgody sprawia, że świetnie odnajdzie się w towarzystwie, w którym potrzeba rozjemcy i negocjatora.

Waga a praca

Waga w pracy bardziej od możliwości rozwoju zawodowego i awansu ceni sobie dobrą atmosferę i przyjaznych współpracowników. Nie dla niej więc stanowiska kierownicze. Waga bywa leniwa, szczególnie w niesprzyjających dla siebie warunkach. Aby zabrać się do pracy potrzebuje poczucia komfortu, który może zapewnić jej panująca wokół harmonia i piękno. W odpowiednich warunkach Waga z zapałem przystępuje do pracy i właściwie wykonuje swoje obowiązki.

Ze swoim wrodzonym zamiłowaniem do piękna i harmonii świetnie odnajdzie się w świecie mody, sztuki czy aranżacji wnętrz. Ponadto wewnętrzna potrzeba sprawiedliwości i idealizm pozwolą jej z powodzeniem wykonywać zawody związane z wydawaniem wyroków i werdyktów oraz prowadzeniem mediacji. Waga to więc urodzony sędzia – także ten sportowy – polityk i dyplomata. Inne zawody dla Wagi to przedstawiciel handlowy czy przewodnik.

Waga a miłość

Waga do życia potrzebuje miłości jak powietrza. Chce kochać i być kochana. Nie powinno to dziwić – w końcu jej opiekunka Wenus to bogini miłości. W związku jest wierna i lojalna. Nie lubi samotności i szuka poważnej relacji na całe życie. Potrzebuje partnera, z którym będzie mogła stworzyć dom i rodzinę. W jego wyborze jest jednak wybredna. Szuka kogoś inteligentnego i pięknego, a jednocześnie opiekuńczego. Oczekuje od niego uwielbienia i komplementów, a od czasu do czasu również drogich prezentów.

Waga a zdrowie

Waga miewa kłopoty ze zdrowiem. Jej emocjonalny stosunek do życia wpływa na problemy ze strony układu nerwowego, pokarmowego i krążenia. Zdarza jej się popadać w stany depresyjne. Ma skłonność do przejadania się i z tego powodu miewa nadwagę. Jednak nawet nadprogramowe kilogramy nie odbierają jej urody. Lubi dobrze wyglądać i szczególnie dba o swoją urodę. Nie jest za to zwolenniczką aktywności fizycznej, chociaż lubi przebywać na świeżym powietrzu.