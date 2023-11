Wodnik - charakterystyka ogólna (20 stycznia – 18 lutego)

Wodnik to znak zodiaku, któremu patronują dwie planety – Saturn i Uran. Należy do żywiołu powietrza. Ten znak zodiaku jest inteligentny i bystry, dzięki czemu szybko uczy się i nie jest to wiedza powierzchowna. Wodnik bowiem – jeśli już zainteresuje się jakimś tematem – zgłębia go całkowicie i staje się w tej dziedzinie ekspertem.

Wodnik jednak nie tylko chętnie poszerza swoją wiedzę, ale jest także otwarty na zmiany i nowe doświadczenia. Szybko dostosowuje się do nieznanych sytuacji. Swoje myśli kieruje ku przyszłości, czasami bardzo odległej. Niesamowicie ceni sobie poczucie wolności. Nie znosi powtarzalności i z tego powodu szara codzienność z rutynowymi czynnościami nudzi go i odstrasza. Robi wszystko, aby jej uniknąć. Szuka nowych dróg i niebanalnych rozwiązań. Wodnik ma w sobie przynajmniej nutkę ekstrawagancji. Wyróżnia się z tłumu wyglądem, zachowaniem, poglądami lub zainteresowaniami, a czasami wyróżnia się niemal wszystkim. Bywa przy tym nerwowy i impulsywny. Swoimi zachowaniami potrafi zaskoczyć nawet najbliższych.

Wodnik a relacje z ludźmi

Wodnik jest komunikatywny i tolerancyjny. Cechy te wynikają z jego otwartości na świat i łatwości w akceptacji nowych sytuacji. Przy nim każdy może poczuć się komfortowo i swobodnie. Ten znak zodiaku nikogo bowiem nie odrzuca z powodu na jego wyglądu, zachowania czy poglądów. Wodnik ze względu na swój ekscentryczny sposób bycia jest często przez innych, szczególnie obcych, traktowany z dystansem. Nie przejmuje się tym jednak. Wierzy, że wszystko, co robi – ma sens, nawet jeśli inni go nie widzą. Wodnik jest otwarty, towarzyski i sympatyczny. Mimo swojej ekscentryczności bywa więc na ogół lubiany. On sam jednak najczęściej nie angażuje się zbyt mocno w relacje międzyludzkie. Zachowanie odpowiedniego dystansu daje mu poczucie wolności i niezależności. Z tego powodu zdarza mu się nawet izolować od innych. W samotności ma czas odkrywać kolejne tajemnice świata i zagłębiać się w swoje wnętrze.

Wodnik a praca

Wodnik ma często to szczęście, że praca jest jednocześnie jego pasją. Ceni sobie niezależność i najlepiej czuje się wykonując wolny zawód. Wówczas – niczym nieograniczony – może się rozwijać i realizować. Ze względu na swój charakter i zainteresowania najlepiej odnajduje się w oryginalnych i niebanalnych zadaniach. Ma w sobie ogromną ciekawość świata i z tego powodu z powodzeniem sprawdza się w pracy w mediach i w świecie nauki. Wodnika ciągnie też do osób, które wyznają podobne do niego wartości i chcą realnie spróbować zmienić świat. Z tego powodu Wodnik często trafia do polityki. Potrafi słuchać i prowadzić rozmowy, a więc ma również predyspozycje do bycia dobrym terapeutą i trenerem. Ponadto ma analityczny umysł i talent w dziedzinie nowoczesnych technologii. Intuicyjnie rozgryza techniczne nowinki, co czyni z niego dobrego specjalistę w tej dziedzinie.

Wodnik a miłość

Wodnik miewa problemy ze znalezieniem miłości na całe życie. Szuka partnera idealnego, który dorówna mu inteligencją i z którym będzie mógł prowadzić pasjonujące rozmowy. Wystarczy drobna rysa na charakterze czy zachowaniu wybranka i Wodnik jest w stanie zakończyć relację. Zazwyczaj w końcu jednak dojrzewa do miłości i związku. Przestaje uciekać i znajduje miłość swojego życia. Wie, że nie będzie ona idealna, ale już zdążył się z tym pogodzić. Jako partner Wodnik jest wierny, lojalny i szczery. Jego druga połowa może liczyć na spokojne życie w stabilnym związku.

Wodnik a zdrowie

W głowie Wodnika trwa nieustanna gonitwa myśli, a on sam żyje w ciągłym napięciu i stresie. Wszak cały czas zastanawia się nad tym, jak naprawić choćby fragment tego świata lub jak wdrożyć swój najnowszy, bardzo śmiały projekt. Powinien zadbać o przynajmniej chwilowe wyciszenie. W przeciwnym razie grożą mu problemy natury neurologicznej i psychicznej. Musi też pomyśleć o większej równowadze między umysłem a ciałem. Warto więc, aby zainteresował się medytacją i technikami relaksacyjnymi.