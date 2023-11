Strzelec - charakterystyka ogólna (22 listopada – 21 grudnia)

Strzelcowi patronuje planeta wielkiego szczęścia, czyli Jowisz. Ten znak zodiaku należy – podobnie jak Baran i Lew – do znaków żywiołu ognia, co wpływa na jego impulsywny i emocjonalny temperament oraz dodaje mu odwagi. Strzelec to największy optymista wśród znaków zodiaku. Wprost tryska energią i radością życia. Niezmiennie ma o sobie dobre zdanie, wierzy w siebie i swoje szczęście nawet wówczas, kiedy los nie szczędzi mu zmartwień i problemów. Niestety przy okazji uważa siebie za osobę nieomylną i w związku z tym trudno udowodnić mu błędy.

Jest bardzo aktywny i nie potrafi usiedzieć w miejscu - chce działać i to na różnych polach. Uwielbia się uczyć, ale niestety często nie uczy się na własnych błędach. Nieustannie chce poznawać nowe miejsca i ciągle mało mu wrażeń.

Strzelec a relacje z ludźmi

Strzelec jest spontaniczny i otwarty. Nie lubi samotnie spędzać czasu. Z chęcią więc otacza się ludźmi, najlepiej takimi, którzy go inspirują. Nie lubi intryg i plotek. Za to - pełen empatii i uprzejmości - zawsze chętny jest do niesienia pomocy wszystkim, którzy akuratnie jej potrzebują. Jest niesamowicie szczery, czasami jednak aż do bólu. Z tego powodu czasami bywa odbierany jako osoba bezczelna i bez wyczucia. Zdarza mu się sprawiać innym przykrość. Ma również skłonność do narzucania innym swojego zdania i wyrażania swoich opinii nawet wtedy, kiedy nikt go nie pyta. Jest radosny i uśmiechnięty. Swoją pogodą ducha i poczuciem humoru zjednuje ludzi wokół siebie.

Strzelec a praca

Strzelec z zapałem zabiera się do pracy i nowych projektów, jednak często dosyć szybko traci zapał. Strzelec uwielbia poszerzać swoją wiedzę, a następnie chętnie dzieli się nią z innymi. Z tego powodu świetnie odnajduje się w zawodzie nauczyciela czy trenera. Jest szczęśliwy, kiedy może nauczać innych, a przy tym zarażać ich swoim optymizmem. Natomiast jego zamiłowanie do ciągłych podróży i poznawania nowych miejsc sprawia, że może z powodzeniem pracować w branży turystycznej na przykład jako przewodnik. Będzie odnosił tam sukcesy i jednocześnie spełniał swoją pasję. Świetnie odnajdzie się także w wielu dziedzinach sztuki.

Strzelec a miłość

Strzelec udaną relację stworzy z osobą, która będzie w stanie dotrzymać mu kroku i wspólnie z nim realizować wcześniej obrane cele. Potrafi otwarcie mówić o swoich uczuciach. Jeśli ktoś mu się spodoba, chętnie przejmuje inicjatywę i zaprasza na pierwszą randkę. W związku nie znosi nadmiernej rutyny i kontroli. Jeśli się pojawią, Strzelec możne szybko odejść i szukać swojego szczęścia z kimś innym. Strzelec zazwyczaj długo nie może - a raczej nie chce - się ustabilizować. Znalezienie partnera na całe życie i zakładanie rodziny odwleka bardzo długo. Stabilizacja wydaje mu się końcem najszczęśliwszego okresu w życiu.

Strzelec a zdrowie

Strzelec niespecjalnie dba o swoje zdrowie. Nie stroni od używek, imprez do białego rana i często nie dostarcza swojemu organizmowi odpowiedniej dawki snu i odpoczynku. W związku z tym często dopada go zmęczenie i różne choroby. Jednak jego życiowy optymizm sprawia, że zazwyczaj szybko wraca do formy i zdrowia. Zdecydowanie nie jest typem hipochondryka. Niejednokrotnie pozostaje obojętny na sygnały ostrzegawcze, które wysyła mu przemęczony organizm. Na szczęście Strzelec to pasjonat sportu, aktywnego trybu życia i ruchu na świeżym powietrzu, które w pewnym stopniu niwelują jego złe nawyki.