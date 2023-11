Rak - charakterystyka ogólna (21 czerwca – 22 lipca)

Rakiem rządzi Księżyc. Ten znak zodiaku należy do żywiołu wody. Rak uznawany jest za najbardziej wrażliwy znak zodiaku. Ta cecha idzie w parze z jego delikatnością, nieśmiałością i skłonnością do wahań nastroju. To typ marzyciela, któremu zbyt często zdarza się bujać w obłokach. Jest sentymentalny. Nie powinno więc dziwić, że przywiązuje dużą wagę do przeszłości i wspomnień. Z tego samego powodu ceni sobie tradycję i jest patriotą. Najlepiej czuje się w swoim kraju, na znanym terytorium. Nie w jego stylu więc dalekie podróże i poznawanie nowych kultur.

Raka wyróżnia oszczędność, granicząca czasami ze skąpstwem. Pieniędzy nie szczędzi jednak na pomoc innym. Jak nikt inny jest bowiem wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka. W związku z tym często angażuje się w działalność charytatywną i zostaje wolontariuszem. Raczej nigdy natomiast nie zostanie nałogowym hazardzistą, bo jest nad wyraz ostrożny i za wszelką cenę unika ryzyka.

Rak a relacje z ludźmi

Rak jest towarzyski. Z tego powodu źle się czuje w samotności. Największą wartością dla Raka jest rodzina. Im większa tym lepsza. Jest wspaniałym partnerem i rodzicem. Wyjątkową troskę i empatię wykazuje nie tylko wobec dla najbliższych. Najchętniej pomoże w potrzebie każdej napotkanej osobie. Często zauważa nawet subtelne zmiany w nastrojach i emocjach innych. Potrafi jednak również wiele zrobić, aby przypodobać się innym. Co bywa niestety czasami dla niego zgubne. Raka bardzo łatwo zranić, a dużo trudniej zyskać jego wybaczenie.

Rak a praca

Raka już od młodości wyróżnia bystry umysł i inteligencja. Z łatwością chłonie wszelką wiedzę. Boi się i za wszelką cenę unika rywalizacji. Jest świetnym pracownikiem – sumienny, odpowiedzialny i kompetentny. Sam niestety nie potrafi docenić swoich zalet. Często wręcz umniejsza swoje zasługi. Chowa się w cieniu innych. Ma świetną pamięć, zwłaszcza do szczegółów, co często pomaga mu we właściwym wykonywaniu powierzonych obowiązków. Podobnie jak wrodzona intuicja. Ponadto jest kreatywny i twórczy. Rak świetnie sprawdzi się jako lekarz, pielęgniarka, psycholog, nauczyciel, artysta, handlowiec i przedsiębiorca.

Rak a miłość

Rak to urodzony romantyk. Jednak nie w głowie mu flirty i przelotne romanse. On cierpliwie czeka na miłość swojego życia. Kiedy już uda mu się ją znaleźć, jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Zgrany duet z Rakiem stworzy ktoś, kto zaakceptuje, a nawet doceni jego ogromną wrażliwość.

Rak w związku pragnie przede wszystkim bliskości. Dotyk i przytulenie to coś, czego potrzebuje do życia jak powietrza. To daje mu bowiem poczucie bezpieczeństwa, którego silnie poszukuje. W związku - podobnie jak w innych relacjach - oczekuje szczerości. Rak brzydzi się kłamstwem.

Rak a zdrowie

Rak bywa hipochondrykiem. Mimo tego ma dużą szansę dożyć sędziwego wieku. Wykazuje skłonność do nadwagi, a z drugiej strony dopadają go zaburzenia odżywiania i szeroko rozumiane problemy związane z układem pokarmowym. W związku z tym powinien szczególną uwagę zwracać na regularność posiłków i odpowiednio zbilansowaną dietę. Rak ze względu na swoją ogromną wrażliwość i emocjonalność powinien wyjątkowo dbać także o równowagę psychiczną. Ważne, aby unikał stresu i toksycznych relacji z ludźmi oraz zapewniał sobie odpowiednią dawkę odpoczynku i snu.