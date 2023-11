Bliźnięta - charakterystyka ogólna (21 maja - 20 czerwca)

Bliźnięta to znak żywiołu powietrza, któremu zawdzięczają swoją charyzmę i rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Znakiem tym włada planeta Merkury. Życie Bliźniąt wypełnia wiele sprzeczności. Z tego powodu doświadczają wielu napięć i emocji. Są z jednej strony rozsądne, a z drugiej gotowe na największe szaleństwa. Bywają wygadane, ale w razie konieczności zachowują pełną dyskrecję. Nawet symbol graficzny tego znaku zodiaku obrazuje dwoistość charakteru.

Bliźnięta wyróżnia niesamowita ciekawość świata. Interesują się niemal wszystkim. Są bystre i inteligentne. Nie potrafią długo wytrzymać w jednym miejscu. Z tego powodu uwielbiają podróże i odkrywanie nowych zakątków kraju i świata. Szybko się jednak wszystkim nudzą. Mają sto pomysłów na minutę. Są wszechstronne i zawsze cieszą je nowe doświadczenia.

Do życia podchodzą z optymizmem i radością. Nie zamartwiają się na zapas. Są pewne siebie i mają swoje zdanie, jednak w obliczu logicznych argumentów, są skłonne je zmienić.

Bliźnięta a relacje z ludźmi

Bliźnięta uwielbiają przebywać wśród ludzi. Uznawane są za dusze towarzystwa. Dzięki swojej radości są lubiane przez innych. Łatwo nawiązują znajomości, które jednak zazwyczaj nie trwają zbyt długo. Mimo swojej towarzyskiej natury Bliźnięta lubią zachować pewną niezależność i autonomię w swoim życiu. Ponadto źle znoszą krytykę.

Lubią, kiedy wokół dużo się dzieje. Śmiech, zabawa i taniec to coś, za czym wprost przepadają. To doskonali kompani do każdej zabawy. Potrafią na imprezie rozruszać nawet tych, którzy nigdy wcześniej nie wychodzili na parkiet.

W kontaktach z innymi cenią sobie przede wszystkim jasną komunikację. Angażują się w rozmowę i potrafią być dobrymi słuchaczami. Ich naprawdę interesuje to, co ma do powiedzenia druga osoba. Czasami jednak zbyt koncentrują się na sobie i swoich sprawach, a nie myślą o potrzebach innych. Bywają także zbyt gadatliwe i lubią plotkować. Zdarza się im więc niejednokrotnie kogoś zranić.

Bliźnięta a praca

Bliźnięta mają podzielną uwagę i bez problemu są w stanie wykonywać kilka czynności jednocześnie. Niestety miewają często słomiany zapał. Szybko się uczą i uwielbiają działać. Brak zajęcia wywołuje w nich frustrację i znaczny spadek nastroju.

Wykazują talent zarówno do języków obcych czy pisania jak i do prac wymagających zdolności manualnych i technicznych. Ponadto mają smykałkę do interesów, a więc świetnie odnajdą się w szeroko rozumianym handlu. Inne wymarzone zawody dla Bliźniąt to aktor, dziennikarz, pisarz, tłumacz, dyplomata, podróżnik, przewodnik i nauczyciel.

Bliźnięta a miłość

Bliźnięta w miłości są wymagające. Oczaruje je tylko ktoś pełen pasji, energii i inteligencji. Lubią flirt, zdarza im się romansować, jednak jeśli znajdą swoją drugą połówkę, poświęcają się jej całkowicie i zapominają o całym świecie. Od partnera oczekują, że będzie dla nich prawdziwym oparciem. Potrzebują długich rozmów i głębokiej więzi emocjonalnej doprawionej odrobiną komplementów. W związku nie lubią nudy i rutyny. Chcą, aby życie we dwoje dawało im możliwość codziennego przeżywania nowych przygód, spełniania marzeń i rozwoju.

Bliźnięta a zdrowie

Cieszą się dobrym zdrowiem i bystrym umysłem do późnej starości. Zazwyczaj zresztą dożywają sędziwego wieku. Nigdy przy tym nie opuszcza ich młodzieńcza radość. Cenią sobie aktywność fizyczną i uprawiają różne dyscypliny sportu. Z tego powodu narażone są na kontuzje i powinny szczególnie uważać na swój układ kostny. Ważne, aby w ich diecie znalazła się odpowiednia dawka wapnia.