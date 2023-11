Skorpion - charakterystyka ogólna (22 października – 21 listopada)

Skorpion uchodzi za jeden z najbardziej tajemniczych znaków zodiaku. Patronuje mu Mars – bóg wojny i Pluton – symbol prawdy. Znak ten należy do żywiołu wody, a to oznacza, że w życiu kieruje się emocjami, a do tego jest wytrwały i uparcie dąży do wyznaczonego celu. Nie są w stanie zniechęcić go do tego nawet liczne porażki. Czerpie z życia pełnymi garściami i ceni sobie komfort oraz luksusowe dodatki. Nieustannie chce rozwijać się w wielu aspektach swojego życia.

Skorpion ma analityczny umysł i jest bardzo dobrym obserwatorem. Sam natomiast jest raczej skryty i niezbyt chętnie opowiada o sobie. To urodzony indywidualista, który wyjątkowo ceni sobie niezależność. Potrafi bronić swojego zdania i walczyć o siebie. Jest odważny i chętnie podejmuje ryzyko. Jego głowa pełna jest pomysłów i marzeń, czasem tych nieobliczalnych. Ma dobrą pamięć, co jednak oznacza, że zapamiętuje zarówno dobre jak i złe rzeczy.

Skorpion a relacje z ludźmi

Skorpion wobec swoich bliskich jest troskliwy i lojalny. Zawsze mogą na niego liczyć. Wobec obcych jest podejrzliwy i nieufny. Zdarza mu się innych traktować z bezwzględnością. Cechy te zdecydowanie nie przysparzają mu przyjaciół, których zresztą ma niewielu, za to sprawdzonych i oddanych. Ma w sobie jednak magnetyzm, który przyciąga do niego niektóre osoby.

Nie lubi plotek i jest szczery, a czasami nawet bezczelny. To jeden z najbardziej asertywnych znaków zodiaku. Nie ugnie się pod presją tłumu i nie zmieni zdania nawet pod wpływem autorytetu. Lubi rządzić, a władza nad innymi daje mu poczucie satysfakcji. Oszukany lub w inny sposób zraniony Skorpion potrafi się zemścić i szybko nie zapomina doznanej krzywdy.

Skorpion a praca

Skorpion - w związku ze swoim zamiłowaniem do posiadania władzy - świetnie sprawdzi się w pracy w szeroko rozumianych służbach mundurowych. Jest silny psychicznie i odnajdzie się w zadaniach wykonywanych w stresie i pod presją czasu. Z tego powodu idealny dla niego zawód to ratownik medyczny czy lekarz. Ponadto jego wrodzona intuicja i zdolność do rozwiązywania zagadek sprawiają, że może zostać cenionym psychologiem lub detektywem. Potrafi ponadto szybko podejmować nawet trudne decyzje, a do tego lubi badać, analizować i rozstrzygać konflikty. Może być więc również świetnym prawnikiem.

W pracy uwielbia mieć poczucie wolności oraz sensu wykonywanych zadań. Idealnie czuje się na samodzielnych stanowiskach. To pozwala mu rozwinąć się i odnieść niejeden zawodowy sukces.

Skorpion a miłość

Skorpion kocha bardzo mocno, a w miłości jest zaborczy. Potrafi być czuły i romantyczny. Może długo czekać na miłość swojego życia i jest w stanie zrobić wiele, aby ją zdobyć. Kiedy już mu się to uda, pozostaje wobec niej wierny i lojalny. Szuka jednak partnera, nad którym będzie mógł dominować. Skorpion nie lubi bowiem iść na kompromis, nawet w miłości. Chce, aby wszystko było tak, jak sobie to sam zaplanował. Ponadto uwielbia być traktowany wyjątkowo.

Skorpion a zdrowie

Skorpion jest silny i odporny, dzięki czemu nie narzeka na większe problemy zdrowotne. Jednak ze względu na swoją dużą wrażliwość i emocjonalność, miewa problemy z układem nerwowym oraz bywa mało odporny psychicznie. Uwielbia ruch i towarzyszące mu uczucie zmęczenia. Chętnie więc podróżuje i uprawia sport. Najbardziej ceni te dyscypliny, w których może się wykazać i które gwarantują mu odpowiednią dawkę adrenaliny.