Panna - charakterystyka ogólna (23 sierpnia – 22 września)

Panna – wraz z Bykiem i Koziorożcem – jest znakiem żywiołu ziemi. Jej planetą jest Merkury, któremu zawdzięcza inteligencję i zdolność logicznego myślenia. Ponad wszystko ceni rozum i racjonalne argumenty. Dzięki temu jest opanowana i spokojna, a każda jej decyzja jest dokładnie przemyślana. Kierowanie się w życiu emocjami i uczuciami nie jest w jej stylu. Nieustannie pragnie poszerzać swoją wiedzę, co skutkuje posiadaniem wielu pasji, którym chętnie się poświęca.

Ciągle poszukuje nowych, lepszych rozwiązań. W życiu koniecznie potrzebuje konkretnego celu, do którego dąży i planu, który jej w tym pomaga. To jej sposób na wszechobecny - jej zdaniem - na świecie chaos. Panna nie lubi niczego marnotrawić i ma skłonność do oszczędzania, a nawet skąpstwa. Ponadto chętnie gromadzi wiele – często niepotrzebnych – rzeczy, które - ma nadzieję - mogą się jej jeszcze kiedyś przydać. Jest pedantyczna i skrupulatna. Bardzo ceni sobie porządek. Nie usiedzi w spokoju, jeśli widzi chociażby niewielki kurz na meblach czy brud na dywanie.

Panna a relacje z ludźmi

Panna dużo wymaga od innych, ale uważa, że ma do tego prawo – w końcu najwięcej wymaga od siebie. Nie lubi, kiedy ktoś jej się sprzeciwia. Wówczas potrafi się obrazić. Ma także skłonność do głośnego krytykowania zachowań, wyborów czy wyglądu innych.

Jednak na Pannie można polegać. Jeśli coś obieca to z pewnością dotrzyma słowa. W kontaktach z innymi jest uprzejma, ale z natury raczej nieśmiała i wycofana. Z tego powodu nie lubi być w centrum uwagi. Zdecydowanie zyskuje przy bliższym poznaniu. Ma niewielkie grono bliskich znajomych i raczej unika poznawania nowych osób. Nie znosi głupoty. Czuje się zobowiązana do ciągłego nauczania oraz pouczania innych, co zraża do niej wiele osób.

Panna a praca

Idealna praca dla Panny to ta, która w której widać konkretne rezultaty. Ponadto nie zrażają jej rutynowe i powtarzalne czynności. Ma dobrą pamięć, szybko się uczy i zwraca uwagę na szczegóły. Jest samodzielna i zdyscyplinowana. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest specjalistą w swojej dziedzinie i można od niej wiele się nauczyć. Ma ponadto zadatki na dobrego szefa i chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Panna ma predyspozycje do pracy naukowej, a to dzięki umiejętnościom analitycznego myślenia. Inne idealne zawody dla niej to lekarz, pielęgniarka, dietetyk, księgowy, informatyk i farmaceuta.

Panna a miłość

Panna w miłości bywa zazwyczaj nieśmiała i raczej nie przejmuje inicjatywy. Czeka na to, aby być zdobywana. Serce Panny zaś zdobędzie ten, kto podobnie jak ona kieruje się w życiu przede wszystkim rozumem. W wyborze partnera bywa jednak wybredna. W związku szuka stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Z tego powodu nie w jej stylu są przelotne romanse, a nawet flirty. W relacji jest delikatna, czuła i wierna. Zdrada to coś, czego nie potrafi wybaczyć.

Panna a zdrowie

Panna ma skłonność do brania na siebie zbyt wielu obowiązków, przez co często bywa przemęczona. Z tego powodu narzeka problemy z układem pokarmowym i nadmierny stres. W związku z tym powinna więcej uwagi poświęcić ćwiczeniom relaksacyjnym i nauczyć się technik prawidłowego oddychania. Oczywiście równie istotne będą regularnie spożywane posiłki i odpowiednio zbilansowana dieta.