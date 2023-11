Baran (21 marca - 19 kwietnia) - charakterystyka ogólna

Baran to pierwszy znak zodiaku, ponieważ rok astrologiczny rozpoczyna się od wiosennej równonocy. Znak ten – obok Lwa i Strzelca – należy do żywiołu ognia. Bliska jest mu więc siła i odwaga. Pełen jest radości i chęci do życia. Patronuje mu bóg wojny – Mars.

Baran jest jednym z najsilniejszych znaków zodiaku. To typ przywódcy, wojownika i negocjatora. W życiu kieruje się przede wszystkim rozumem. Przed podjęciem ważnej decyzji zazwyczaj długo rozmyśla. Nie jest później skłonny do zmiany zdania, którego potrafi zaciekle bronić. Chętnie za to przekonuje innych do swoich racji. Mocno bowiem wierzy w siebie i bywa często przekonany o swojej nieomylności. Jest szczery – mówi to co myśli i robi to, w co wierzy i co uznaje za słuszne. Do życia napędza go działanie. Bywa jednak agresywny. Nie boi się ryzyka i chętnie przejmuje inicjatywę.

Baran a relacje z ludźmi

Baran bardzo dba o relacje ze swoimi bliskimi. Jest dla nich prawdziwym oparciem. Chętnie niesie im pomoc zawsze, kiedy tego potrzebują. Wykazuje także dużą tolerancję wobec innych osób.

Jednak wspólna egzystencja w domu czy pracy z tym znakiem zodiaku może być męcząca. Baran zazwyczaj zachowuje się głośno i hałasuje już od wczesnego ranka. Ponadto jego wybuchowa natura sprawia, że łatwosię złości zarówno na domowników jak i współpracowników, a nawet sąsiadów. Obca zazwyczaj bywa mu również empatia i umiejętność współczucia wobec innych.

Baran a praca

Baran najlepiej czuje się w pracy, w której może działać i organizować. Lubi rywalizację. Dzięki swojej odwadze i dużej odporności na stres sprawdza się na wszystkich tych stanowiskach, które wymagają podejmowania szybkich i trudnych decyzji. Piętrzące się problemy, które innym mogą wydawać się nie do pokonania, dla Barana są wyzwaniem, które nad wyraz chętnie podejmuje. Świetnie zatem sprawdzi się na stanowiskach kierowniczych lub prowadząc własny biznes. Baran to m.in. świetny manager, dziennikarz, dyplomata, żołnierz, nauczyciel i sportowiec.

Baran a miłość

Baran to wyjątkowo dominująca i silna osobowość. Z tego powodu niezwykle pociąga płeć przeciwną. Baran w miłości jest tak samo żywiołowy jak w innych dziedzinach życia. Bywa skłonny do flirtów a nawet romansów, co spowodowane jest potrzebą nieustannego doświadczania nowych wrażeń i przeżywania kolejnych emocji. Baran z jednej strony jest romantyczny, czuły i opiekuńczy, natomiast z drugiej – impulsywny, porywczy i zazdrosny. W miłości bywa nieprzewidywalny i często zaskakuje swoją drugą połówkę. W związku potrzebuje jednak odrobiny samotności i przestrzeni tylko dla siebie.

Baran a zdrowie

Baran docenia wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie. Z tego powodu nie unika ruchu. Biegi, skoki i ćwiczenia idealnie zresztą wpisują się w jego żywiołową naturę. Dzięki nim przez długie lata cieszy się świetną formą. Czasami jednak ambicja skłania go do zbyt wyczerpującego wysiłku, co prowadzi do skrajnego zmęczenia.

Najbardziej wrażliwą i narażoną na choroby częścią ciała Barana jest głowa. Z tego powodu migreny to jego częsta dolegliwość. W związku z tym powinien unikać stresu i pamiętać o regularnym odpoczynku.