Co to jest graniczna data urodzenia? Jak wpływa na znak zodiaku?

Istnieje 12 znaków zodiaku. Każdy z nich ograniczony jest przez datę początkową i końcową. Znaleźć można jednak różne daty początku i końca dla poszczególnych znaków zodiaku. Z czego wynikają te rozbieżności?

Zjawisko to związane jest z zagadnieniem granicznych dat urodzenia. Są to te momenty roku, w których jeden znak zodiaku ustępuje miejsca kolejnemu. Inaczej można nazwać to momentem przejścia z jednego znaku zodiaku do drugiego. Co jednak istotne - moment ten zmienia się w zależności od konkretnego roku. Zmiany te są nieznaczne, jednak mogą wpłynąć na znak zodiaku wielu osób. Daty graniczne zmieniają się co 72 lata o jeden dzień.

Znaki zodiaku a precesja punktu równonocy

Graniczna data urodzenia ma w przypadku wielu osób decydujący wpływ na zakwalifikowanie ich do konkretnego znaku zodiaku. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej i poznać pojęcie precesji punktu równonocy. Oznacza ono powolną zmianę kierunku osi obrotu Ziemi. Wpływa też na układ gwiazd w stosunku do naszej planety.

Precesja punktu równonocy jest związana z drogą pokonywaną przez Słońce po nieboskłonie. Z tego właśnie powodu daty wejścia Słońca w dany znak zodiaku się zmieniają. Tym samym zmieniają się też daty rozpoczęcia i zakończenia "obowiązywania" konkretnego znaku zodiaku w danym roku.

Znak zodiaku a data i godzina urodzenia

Jak się okazuje – dla ustalenia właściwego znaku zodiaku - istotny jest nie tylko dzień urodzenia, ale także dokładna godzina. Słońce bowiem przechodzi z jednego znaku zodiaku do kolejnego o konkretnej godzinie. W przypadku osób z graniczną datą urodzenia to właśnie godzina decyduje o przypisaniu ich do konkretnego znaku zodiaku.

Znaki zodiaku i ich graniczne daty urodzenia

Każdy znak zodiaku posiada swoje daty graniczne. Są to:

20 stycznia - Koziorożec (22 grudnia - 19 stycznia),

(22 grudnia - 19 stycznia), 19 lutego - Wodnik (20 stycznia - 18 lutego),

(20 stycznia - 18 lutego), 18 marca - Ryby (19 lutego - 20 marca),

(19 lutego - 20 marca), 21 kwietnia - Byk (20 kwietnia - 20 maja),

(20 kwietnia - 20 maja), 21 maja - Bliźnięta (21 maja - 20 czerwca),

(21 maja - 20 czerwca), 22 czerwca - Rak (21 czerwca - 22 lipca),

(21 czerwca - 22 lipca), 23 lipca - Lew (23 lipca - 22 sierpnia),

(23 lipca - 22 sierpnia), 23 sierpnia - Panna (23 sierpnia - 22 września),

(23 sierpnia - 22 września), 23 września - Waga (23 września - 22 października),

(23 września - 22 października), 22 października - Skorpion (23 października - 21 listopada),

(23 października - 21 listopada), 22 listopada - Strzelec (22 listopada - 21 grudnia).

Warto mieć na uwadze, że często osoba posiadająca graniczną datę urodzenia wykazuje cechy obu znaków zodiaku, na styku których się urodziła.

Jak sprawdzić znak zodiaku? Kalkulator znaku zodiaku

W przypadku osób z graniczną datą urodzenia pomocne w ustaleniu właściwego znaku zodiaku są kalkulatory znaków zodiaku. Są one dostępne w internecie. Wystarczy podać dokładną datę i godzinę urodzenia, aby szybko poznać swój znak zodiaku.