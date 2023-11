Byk - charakterystyka ogólna (20 kwietnia – 20 maja)

Byk jest drugim znakiem zodiaku. Należy do żywiołu ziemi, po której zresztą twardo stąpa. Dzięki temu raczej nie poddaje się gwałtownym emocjom i nie wykazuje skłonności do ryzyka. Rządzi nim planeta Wenus, której zawdzięcza skłonność do cieszenia się życiem i dążenie do harmonii w relacjach z innymi.

Byk znany jest przede wszystkim z ogromnej determinacji i niechęci do zmiany zdania. Z tego powodu uważa się go za jeden z najbardziej upartych znaków zodiaku. Uznawany jest też za materialistę. Dąży do zapewnienia sobie dóbr finansowych i dzięki temu zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Jednak dąży do pieniędzy i innych dóbr materialnych nie tylko dla samej chęci ich posiadania. Potrafi je wykorzystać i cieszyć się życiem. Z tego powodu znany jest z zamiłowania do luksusu.

Powoli i skrupulatnie dąży do wyznaczonych celów, chociaż bywa leniwy. W wielu aspektach życia wyróżnia go umiejętność osiągania równowagi i znalezienia złotego środka. Jest szczęśliwy zwłaszcza wówczas, kiedy uda mu się osiągnąć równowagę między życiem osobistym i zawodowym. Byk jest z natury opanowany i spokojny. Nie lubi się spieszyć, a tym bardziej być poganiany.

Byk a relacje z ludźmi

Na Byku zdecydowanie można polegać. Jest wierny i lojalny. Bywa raczej domatorem. Dużo lepiej niż na wielkich imprezach czy zagranicznych wycieczkach czuje się we własnych czterech ścianach. Z tego samego powodu ceni sobie rodzinę i relacje z bliskimi. Wyznaje tradycyjne wartości. Jest wspaniałym rodzicem, który wyjątkowo dba o swoje dzieci.

W kontaktach z nieznajomymi jest jednak raczej nieufny. W związku z tym sam znacznie zyskuje w oczach innych dopiero po bliższym poznaniu, kiedy jest już w stanie bardziej się otworzyć. Unika konfliktów i toksycznych relacji. Nie lubi też chaosu, który jest w stanie wyprowadzić go z równowagi.

Byk a praca

Byk w życiu zawodowym jest ambitny, pracowity, solidny i świetnie zorganizowany. Potrafi zarabiać i inwestować pieniądze. Ponadto Byk posiada zazwyczaj talent artystyczny, w tym często muzyczny. Uwielbia również gotować, a także zajmować się kwiatami i ogrodem. Wyróżniają go również zdolności manualne, co w połączeniu z zainteresowaniem trendami kosmetycznymi i fryzjerskimi sprawia, że śmiało może zostać fryzjerem czy kosmetyczką. Byk odnajdzie się również w takich zawodach jak księgowy, restaurator, krytyk kulinarny czy ogrodnik. Ma też umiejętności, które pomogą mu w pracy na stanowiskach kierowniczych.

Byk a miłość

Byk jest atrakcyjny, więc przyciąga spojrzenia płci przeciwnej. W miłości ceni sobie jednak stabilizację. Jeśli już z kimś się zwiąże to zazwyczaj na poważnie. Dla wymarzonej relacji jest w stanie zrobić wiele, w tym nawet pokonać wrodzoną nieśmiałość. Jest wiernym i troskliwym partnerem, chociaż czasem okazuje się zbyt zazdrosny i zaborczy. Bywa zmysłowy i romantyczny. Codzienność i rutyna w związku jest tym, co Byk sobie szczególnie ceni i co zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

Byk a zdrowie

Byk boi się chorób i osób chorych. Sam też obawia się zachorować. Jest delikatny i za wszelką cenę stara się unikać zarazków. Ma skłonność do nadmiernego objadania się. W związku z tym cierpi na problemy układu pokarmowego. Poza tym szczególnie wrażliwe i podatne na infekcje są jego uszy i gardło. Miewa też problemy z kręgosłupem. Odpowiednia dawka aktywności fizycznej jest więc dla niego wskazana.