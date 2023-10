Jesień - dobry czas, aby się zakochać

Porą roku, która najbardziej kojarzy się z zakochaniem, jest niewątpliwie wiosna. Nie oznacza to jednak, że w innym czasie nie mamy szansy na nową miłość. Nawet jesień ze swoim chłodem, deszczem i wiatrem może być dobrym czasem na znalezienie nowego partnera.

Szansę na to mają szczególnie 4 znaki zodiaku, które zakochają się jeszcze w czasie tej jesieni. To one spędzą długie wieczory patrząc w oczy swojej drugiej połówce. Ich szczęścia nie zakłócą nawet mgliste poranki, brak słońca i perspektywa zbliżającej się zimy. W ich sercach rozkwitnie bowiem gorące uczucie.

Baran – łagodne oblicze miłości

Barany są odważne i mają silne cechy przywódcze. Nie powinno to dziwić, ponieważ ich patronem jest bóg wojny – Mars. Bywają silne, dominujące i nie przepadają za kompromisami. Jednak dzięki miłości łagodnieją. Proces ten u wielu z nich nastąpi jeszcze tej jesieni. Dzięki swojej ognistej naturze – wszak Baran to znak zodiaku, któremu patronuje żywioł ognia – mają szansę na przeżycie wielkiej miłości.

Panna – cierpliwość wynagrodzona miłością

Panny w życiu kierują się przede wszystkim rozumem i mają praktyczne podejście do większości spraw. Są przy tym wyrozumiałe i cierpliwe. Tej jesieni ta cierpliwość zostanie wynagrodzona. Panny mają szansę spotkać swoją miłość. Jednak w związku z tym, że z natury są raczej nieśmiałe, będą czekać na pierwszy krok ze strony obiektu swoich westchnień. Czy od tej jesieni będą więc słuchać bardziej serca niż rozumu? Wobec swojej drugiej połówki będą z pewnością wierne i oddane.

Waga – w poszukiwaniu pięknej miłości

Wagi szukają w życiu tego, co piękne i interesujące. Osobami spod tego znaku zodiaku rządzi Wenus i to dzięki niej wierzą w prawdziwą miłość. Tej jesieni mają na nią szansę szczególnie te Wagi, którym do tej pory nie udało się odnaleźć swojej drugiej połówki. Ich serca mogą skraść ci, którzy patrzą na świat podobnie jak one i tak samo cenią sobie piękno. To z nimi Wagi mają szansę razem iść przez życie, skupiając się głównie na wyższych celach i ideach, a nie na przyziemnych sprawach.

Ryby – romantycy na tropie idealnej miłości

Ryby często w życiu kierują się emocjami i intuicją. Są wrażliwe i czułe. To najbardziej romantyczny ze wszystkich znaków zodiaku. To właśnie ich romantyczna natura sprawia, że szukają idealnej miłości. W czasie tegorocznej jesieni mają szansę zbliżyć się do celu swoich poszukiwań. Jeśli spotkają na swojej drodze kogoś wyjątkowego, mogą stworzyć z nim stabilny związek, oparty na zaufaniu i dający poczucie bezpieczeństwa.