Najsmutniejsze znaki zodiaku

Każdy znak zodiaku wyróżnia się spośród innych pewnymi cechami, sposobem bycia i podejściem do wielu spraw. Niektóre znaki zodiaku podobne są do siebie pod względem skłonności do smutku. Które to znaki? Kogo nie zachwycają kolorowe liście na drzewach i długie wieczory spędzone w domu, gdy za oknem szumi wiatr?

Rak

Reklama

Rak jest niezwykle wrażliwy, co niewątpliwie wpływa na jego skłonność do smutku. Nigdy do końca nie wiadomo, w jakim humorze może być w danym momencie. Wyróżnia go bowiem duża zmienność nastrojów. Niestety, ze skłonnością do tych niewesołych. Rak jest ponadto empatyczny, co często przyczynia się również do jego smutku. Wyjątkowo odczuwa cierpienia i tragedie innych ludzi, co sprawia, że na jego twarzy rzadko gości uśmiech. Jego smutnego oblicze dopełnia fakt, że twardo stąpa po ziemi – brakuje mu spontaniczności i beztroski. Często długo rozpamiętuje porażki i za bardzo bierze do siebie nawet drobne uwagi.

Reklama

Reklama

Panna

Pannę wyróżnia delikatność, co czyni ją podatną na wszelkie smutki. Dodatkowo jest nieśmiała i zdystansowana, co może pogłębiać jej wizerunek smutnego znaku zodiaku. Jest niesamowicie ambitna, przez co przeżywa każde, nawet drobne, niepowodzenia. Często z tego powodu ma niskie poczucie własnej wartości. Ponadto trudno ją zadowolić i sprawić jej radość. W życiu kieruje się przede wszystkim rozumem – jest poważna i odpowiedzialna. Śmiech i beztroska zabawa nie leżą w jej naturze. Podobnie jak drobne, codzienne radości.

Koziorożec

Koziorożec lubi mieć w życiu wszystko zaplanowane. Z tego powodu nie lubi też zmian. Kiedy coś nie układa się po jego myśli, popada w przygnębienie. Nie pozwala sobie na beztroskę i odrobinę spontaniczności. Nie potrafi zachwycać się pięknem świata i cieszyć się z drobnych spraw. Niełatwo wybacza i długo chowa urazy. Dużo wymaga od innych, a jeszcze więcej od siebie. Źle znosi wszelkie porażki, które dodatkowo go przytłaczają i pogłębiają jego smutek.

Ryby

Ryby są sentymentalne i przewrażliwione na swoim punkcie. Za bardzo przejmują się uwagami i zdaniem innych. Są przez to często w złym nastroju. Mają też zazwyczaj niskie poczucie własnej wartości. Takie podejście do życia wynika z ich dużej wrażliwości. Ryby odczuwają wszystko bardziej niż inni. Więcej niż inni są też w stanie zauważyć. Ponadto dążą do wewnętrznej równowagi i nieustannie szukają poczucia bezpieczeństwa, które jednak trudno jest im odnaleźć. To wszystko jeszcze bardziej pogłębia ich smutek.