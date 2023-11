Znaki zodiaku a strach

Każdy z nas czegoś się boi. Jedne z naszych strachów są bardziej racjonalne od innych. Niektóre z nich mają konkretne podłoże i wynikają z naszej przeszłości i historii, które nam się w życiu przytrafiły. Warto jednak wiedzieć, że strach przed konkretnymi sytuacjami może wynikać z naszego znaku zodiaku. Znak zodiaku wpływa na wiele naszych predyspozycji, w tym.in. na tę dotyczącą strachu. Astrologowie podpowiadają nam, czego najbardziej boją się poszczególne znaki zodiaku.

Dobrze jest mieć świadomość, na jaki rodzaj strachu jest najbardziej narażony nasz znak zodiaku. Dzięki tej wiedzy łatwiej nam będzie walczyć ze swoimi słabościami, nie ulegać im tak szybko, a z czasem nawet je oswoić. Strach można pokonać, jednak najpierw trzeba być świadomym jego istnienia.

Reklama

Reklama

Czego najbardziej boją się znaki zodiaku?

Boimy się wielu rzeczy i sytuacji. Często nie mamy pojęcia, skąd wziął się w nas konkretny strach. Być może jest on związany z naszym znakiem zodiaku. Sprawdź więc, czego boją się znaki zodiaku.

Baran

Baran poświęca się swoim pasjom, co daje mu wiele satysfakcji i radości. W związku z tym najbardziej obawia się, że może nie być wystarczająco dobry w tym, co robi i może ponieść z tego powodu porażkę. Ponadto ma silną potrzebę pozostawienia potomnym czegoś po sobie. Boi się, że jego życie nie odciśnie wystarczającego piętna na ziemi, a on sam zostanie zapomniany przez następne pokolenia.

Byk

Byk nie lubi w życiu niespodzianek. Ceni sobie spokój i stabilizację, a o ewentualnych zmianach musi dowiedzieć się odpowiednio szybko. On chce być przygotowany na wszystko. W związku z tym najbardziej w życiu boi się zaskakujących zmian. Ponadto Byk obawia się problemów finansowych i w konsekwencji biedy.

Bliźnięta

Bliźnięta z natury są ciekawe świata, pełne energii i towarzyskie. Wyjątkowo cenią sobie jasną komunikację, która zapewnia im dobre relacje z innymi. Ich strach związany jest właśnie z kwestiami kontaktów międzyludzkich. Obawiają się, że zostaną niezrozumiane przez ludzi. Ponadto – zawsze niezależne i będące w ciągłym ruchu – boją się utraty niezależności oraz nudy i rutyny w każdej dziedzinie życia.

Rak

Rak to bardzo wrażliwy znak zodiaku, który wyjątkowo przejmuje się tym, co na jego temat sądzą inni. To właśnie te cechy mają wpływ na jego największy strach, który związany jest z kontaktami z innymi ludźmi. Rak oblewa się zimnym potem na myśl o tym, że inni mogą go nie lubić, a co za tym idzie wykluczyć go ze swojego kręgu. Największy strach tego znaku zodiaku to samotność.

Lew

Lew to prawdziwy przywódca, który nieustannie uwielbia być w centrum uwagi. Do komfortowego życia potrzebuje nieustannej uwagi ze strony innych, ich podziwu i komplementów. Z tego powodu Lwa najbardziej przeraża, że może spaść ze swojego piedestału i nie usłyszeć już oklasków i wiwatów na swoją cześć. Ten znak zodiaku obawia się więc także wszelkich porażek, które mogłyby osłabić jego pozycję w oczach innych.

Panna

Panna krytycznym okiem patrzy na wszystkich i wszystko, a w tym głównie na siebie. Bardzo dużo wymaga od innych i od siebie. To urodzona perfekcjonistka. Z tego powodu najbardziej boi się, że nie sprosta zadaniom, które sobie wyznaczyła, a które zazwyczaj są niesamowicie ambitne i wymagające. Ma obawy, że zawiedzie i dotyczą one wszystkich aspektów jej życia, w tym miłości i pracy.

Waga

Waga nieustannie myśli, rozważa i analizuje. Ciągle dąży do harmonii. Ostatecznie jednak unika jak tylko może podejmowania decyzji. Ona nieustannie się waha. Wszystko to związane jest z jej największym strachem – panicznie boi się podjęcia złej decyzji. Uważa, że nawet jeden zły krok może zrujnować całe jej życie i wszystko, co do tej pory w nim osiągnęła.

Skorpion

Skorpion wyjątkowo ceni sobie relacje z bliskimi, wobec których jest zawsze gotowy do największych poświęceń. Jednak z tą jego cechą wiąże się również największy strach. Skorpion boi się, że zostanie zdradzony i oszukany przez kogoś z najbliższych sobie osób. Tego natomiast długo nie potrafi wybaczyć.

Strzelec

Strzelec uważa, że najważniejsze jest dla niego poczucie wolności. Tylko wówczas może być całkowicie szczęśliwy. Nie dziwi więc, że ten znak zodiaku najbardziej boi się utraty niezależności. Z tego powodu nie chce znaleźć się w związku, pracy czy sytuacji, które ograniczą jego wolność. On musi czuć, że samodzielnie kontroluje swoje życie.

Koziorożec

Koziorożec jest niezwykle pracowity i ma bardzo ambitne plany życiowe. Ten znak zodiaku obawia się najbardziej tego, że nie uda mu się zrealizować wszystkich swoich planów i marzeń. Nawet porażka w jednej dziedzinie może negatywnie wpłynąć na jego poczucie własnej wartości.

Wodnik

Wodnik to oryginalna osobowość, która ceni niezależność i potrzebuje odrobiny samotności. Chce wszystko robić po swojemu i obcy jest mu kompromis. Świetnie czuje się z tym, że wyróżnia się z tłumu. Z tego powodu najbardziej boi się utraty swojej tożsamości i możliwości decydowania o sobie. On zdecydowanie nie chce być przeciętny.

Ryby

Ryby są pełne ideałów, a do tego romantyczne. Największą wartość w ich życiu ma miłość, której szukają do skutku. Chcą znaleźć idealnego partnera, z którym spędzą resztę swoich dni. Mają przy tym niskie poczucie własnej wartości, a stąd już tylko krok do obaw o to, że nigdy nie uda im się znaleźć swojej drugiej połówki. Strach przed samotnością i odrzuceniem to zdecydowanie największy strach dla tego znaku zodiaku.