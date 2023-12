Liczba urodzenia i jej znaczenie w numerologii

Nasza data urodzenia decyduje o tym, jakim jesteśmy znakiem zodiaku. Jednak jest istotna również z punktu widzenia numerologii. Pozwala obliczyć naszą indywidualną liczbę numerologiczną – liczbę urodzenia, a tym samym dowiedzieć się więcej o nas samych. Według numerologii liczby mają magiczną moc i mogą mieć wpływ na nasze życie.

Tym samym ogromne znaczenie ma liczba numerologiczna, która wynika z naszej daty urodzenia. Może ona wiele powiedzieć o naszym charakterze, mocnych i słabych stronach, a nawet o tym, jak będzie wyglądać nasze życie. Z tego powodu liczba ta w numerologii bywa również nazywana liczbą przeznaczenia lub Drogą Życia. Jest ona uważana za najważniejszą z liczb. Nie można jej zmienić tak jak nie można zmienić swojej daty urodzenia. Obie są przypisane człowiekowi na całe życie i obie też – według numerologii - mają na niego ogromny wpływ.

Jak obliczyć liczbę urodzenia?

W numerologii istnieją trzy metody obliczania liczby urodzenia:

metoda wertykalna – sumuje wszystkie cyfry składające się na datę urodzenia, np. dla daty 1 grudnia 1981 roku: 1+1+2+1+9+8+1=23; 2+3=5;

– sumuje wszystkie cyfry składające się na datę urodzenia, np. dla daty 1 grudnia 1981 roku: 1+1+2+1+9+8+1=23; 2+3=5; metoda horyzontalna – sumuje wszystkie liczby wchodzące w skład daty urodzenia, np. dla daty 1 grudnia 1981 roku: 1+12+1981=1994; 1+9+9+4=23; 2+3=5;

– sumuje wszystkie liczby wchodzące w skład daty urodzenia, np. dla daty 1 grudnia 1981 roku: 1+12+1981=1994; 1+9+9+4=23; 2+3=5; metoda redukcji – redukuje liczby złożone w dacie urodzenia, a następnie je sumuje, np. dla daty 1 grudnia 1981 roku: 1; 1+2=3; 1+9+8+1=19, 1+9=10, 1+0=1; 1+3+1=5.

Liczba urodzenia i jej znaczenie

Po obliczeniu swojej liczby urodzenia warto sprawdzić co – według numerologii – oznacza i jakie cechy są jej przypisywane.

Numerologiczna 1

Numerologiczna Jedynka posiada silny charakter i jest niezależna. Ponadto wyróżnia się ambicją i wrodzonąinteligencją, dzięki czemu wzbudza zaufanie i sympatię. Nie dziwi więc, że jest urodzonym przywódcą. Wobec osób, które jej podlegają, jest zawsze uczciwa i stara się dawać im jak najlepszy przykład. Czasami jednak jest zbyt pewna siebie i za bardzo chce być doceniana.

Numerologiczna 2

Numerologiczna Dwójka jest delikatna, wrażliwa i empatyczna. To jednostka, która chce i lubi pomagać innym. Czasami jednak z tego powodu bywa przez nich wykorzystywana, tym bardziej, że ma najczęściej niskie poczucie własnej wartości. Zazwyczaj też woli wtopić się w tłum niż występować w roli głównej. Nie przepada za podejmowaniem decyzji.

Numerologiczna 3

Numerologiczna Trójka ma w życiu wiele szczęścia. Ponadto dzięki wrodzonemu urokowi łatwo zjednuje sobie ludzi. Czasami jednak wykorzystuje ten dar, aby manipulować innymi. Ma artystyczną duszę i do życia podchodzi w mało praktyczny sposób. Zależy jej przede wszystkim na tym, aby świat wokół niej był coraz piękniejszy.

Numerologiczna 4

Numerologiczna Czwórka jest przede wszystkim charyzmatyczna. Z łatwością pociąga za sobą tłumy i motywuje je do działania. Jest odpowiedzialna i skuteczna, a więc bez obaw można na niej polegać. Ma dokładnie ułożony plan na życie, który konsekwentnie punkt po punkcie realizuje. W swoich działaniach bywa bardzo ostrożna, a nawet podejrzliwa.

Numerologiczna 5

Numerologiczna Piątka to osoba pozytywnie nastawiona do życia. Ciągle poszukuje nowych wrażeń i przygód. Z tego powodu jest w stanie ciągłej gotowości, bywa niespokojna i impulsywna. Swoją energią i radością zaraża wszystkich dookoła. Jednak u niej samej takie nastawienie często przyczynia się do nadmiernej skłonności do ryzyka.

Numerologiczna 6

Numerologiczna Szóstka jest bardzo towarzyska. Aby dobrze się czuć, musi przebywać w otoczeniu innych ludzi, w przeciwnym razie jest nieszczęśliwa. Czuje się potrzebna, kiedy może im pomagać i służyć radą. Jest bowiem z natury bardzo czuła i empatyczna. Dla najbliższych jest skłonna do największych poświęceń.

Numerologiczna 7

Numerologiczna Siódemka to indywidualistka. Jest wyjątkowo ostrożna i trzyma się z dala od innych ludzi. Ponadto jest inteligentna i często szuka nowych rozwiązań. Chce odkrywać prawdę niedostępną dla innych. Nie boi się podejmowania trudnych tematów, ale z tego powodu bywa jeszcze bardziej niezrozumiana w społeczeństwie.

Numerologiczna 8

Numerologiczna ósemka jest pracowita, wytrwała i ambitna. Jednak cały czas chce od życia więcej i z tego powodu nie potrafi cieszyć się tym, co już posiada. Bardzo dużo wymaga od siebie, ale również od innych. Z tego powodu czasami wprawia rodzinę i znajomych w zakłopotanie. Do życia podchodzi racjonalnie i raczej nie kieruje się emocjami.

Numerologiczna 9

Numerologiczna dziewiątka jest idealistką, która potrafi poświęcić się w imię wyższego celu. Chętnie też pomaga innym. Uwielbia przygody i związane z nimi poczucie wolności. Stara się celebrować każdą chwilę życia. Z pokorą i cierpliwością przyjmuje wszystko, co przynosi jej los, chociaż zdarza się jej reagować na niektóre sytuacje zbyt gwałtownie.