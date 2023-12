Kiedy jest dobry czas na ubieranie choinki?

Kiedy można ubrać choinkę? Jedni uważają, że data ta jest zupełnie dowolna i nie widzą nic złego w zrobieniu tego już tuż po Wszystkich Świętych. Inni natomiast są zdania, że lepiej poczekać z tym do początku grudnia. Najwięksi konserwatyści w tym temacie za jedyną słuszną datę uznają dopiero 24 grudnia, czyli Wigilię.

Rzeczywiście jeszcze kilkadziesiąt lat temu w większości domów, zgodnie ze zwyczajem, choinkę ubierano dopiero w Wigilię. Obecnie, szczególnie w przestrzeni publicznej, możemy zobaczyć pięknie ozdobione bożonarodzeniowe drzewka jeszcze w listopadzie. Natomiast nawet wcześniej ozdoby świąteczne pojawiają się już w sklepach. Również w wielu domach choinkę przystraja się na długo przed pojawieniem się pierwszej gwiazdki.

Na ubieranie choinki szczególnie niecierpliwie czekają dzieci. Jednak również wielu dorosłych z chęcią przystraja swoje świąteczne drzewko już kilka tygodni przed świętami. Okazuje się jednak, że ta niecierpliwość – przynajmniej według przesądu – może przynieść pecha. Istnieje przekonanie, zgodnie z którym lepiej nie ubierać choinki przed pewną datą. Jeśli nie chcemy kusić losu i marzymy o udanych świętach spędzonych w rodzinnej atmosferze, nie warto spieszyć się z ustawianiem drzewka bożonarodzeniowego i jego przystrajaniem, a tym samym z wprowadzaniem świątecznego nastroju.

Przed jaką datą lepiej nie ubierać choinki?

Zgodnie z przesądem lepiej nie ubierać choinki przed 6 grudnia, a więc przed Mikołajkami. Dzień, w którym obdarzamy się prezentami, stanowi pewną graniczną datę. Jest przez wielu uznawany za oficjalne otwarcie sezonu świątecznego. Od dnia Świętego Mikołaja możemy już – zgodnie z przesądem – zacząć wielkie odliczanie do Bożego Narodzenia, a tym samym możemy śmiało przystroić świąteczne drzewko.

Natomiast ubranie choinki przed tym dniem może sprawić, że zdąży nam ona już spowszednieć. Według przesądu zbyt szybkie wprowadzenie atmosfery świątecznej do domu może przyczynić się do tego, że do czasu Bożego Narodzenia zdąży się już ona ulotnić. Wówczas święta nie będą już tak magiczne i wyjątkowe. Ubierając za szybko choinkę, możemy zepsuć sobie całą radość ze świąt. Może zdarzyć się nawet tak, że już do końca roku w naszym domu panować będzie negatywny nastrój i zła atmosfera. W związku z tym może warto wstrzymać się jeszcze chwilę z wyciąganiem pudeł pełnych kolorowych bombek, błyszczących łańcuchów i migających światełek?