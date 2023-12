Dzień tygodnia a data urodzenia

Znamy swoją datę urodzenia, ale nie zawsze wiemy, w jakim dniu tygodnia się urodziliśmy. Warto to sprawdzić, ponieważ okazuje się, że dzień ten - według astrologów - może wpływać na nasz charakter i decydować o całym naszym życiu. W internecie bez problemu znajdziemy kalkulatory, które wyliczą dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy.

Już w starożytności poszczególnym dniom tygodnia przyporządkowano konkretne ciała niebieskie. Z tego powodu do dzisiaj osobie urodzonej danego dnia patronuje konkretna planeta, Księżyc lub Słońce.

Reklama

Reklama

Co mówi o tobie dzień tygodnia, w którym się urodziłeś?

Niedziela – Słońce

Osoby urodzone w niedzielę uznawane są powszechnie za leniwe. Twierdzenie to jest jednak błędne. Słońce, które im patronuje, daje im energię i siłę do realizacji wyznaczonych celów. Dzięki niemu są pełni optymizmu. Przebywają w ciągłym ruchu i nieustannie poszukują nowych przygód i wrażeń. To ludzie towarzyscy, odważni i ambitni, którzy marzą o sławie. Zawsze postępują uczciwie i są konsekwentni w czasie realizacji każdego ze swoich planów. Osoby urodzone w niedzielę bywają jednak zarozumiałe i zbyt często oczekują od innych podporządkowania i uwielbienia.

Poniedziałek – Księżyc

Księżyc - patronujący osobom urodzonym w poniedziałek - sprawia, że są one wyjątkowo wrażliwe i uczuciowe. Do życia podchodzą bardzo emocjonalnie, a dzięki wrodzonej empatii potrafią doskonale wczuć się w sytuację drugiego człowieka. Są rozważne i dążą do harmonii w każdej dziedzinie życia. Nie dla nich bujne życie towarzyskie i przygody. One szukają spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Bywają nadwrażliwe i często zamartwiają się na zapas. Miewają też zmienne nastroje.

Reklama

Wtorek – Mars

Mars – bóg wojny – patronujący osobom urodzonym we wtorek, daje im energię i brawurę, ale również nadmierną porywczość. Mają silną i zdecydowaną naturę wojownika, która przydaje im się w różnych życiowych sytuacjach. Niestety często już tylko krok dzieli ich od arogancji i wyniosłości. Bywają więc bezwzględne i często nie potrafią przyznać racji innym. Ludzie urodzeni we wtorek wyróżniają się również wyjątkową ambicją, która potrafi jednak czasami wpędzić ich w kłopoty.

Środa – Merkury

Osoby urodzone w środę, nad którymi opiekę roztacza Merkury, chętnie poszerzają swoją wiedzę i z łatwością uczą się nowych rzeczy, ponieważ są bardzo ciekawe świata. Zdobytymi informacjami chętnie dzielą się z innymi. Są dzięki temu interesującymi partnerami do rozmów i świetnie odnajdują się w towarzystwie. Czasami jednak męczą innych swoją nadmierną gadatliwością. Bywają też zbyt nerwowe. Na szczęście w sytuacjach trudnych i konfliktowych są otwarte na dialog i potrafią iść na kompromis.

Czwartek – Jowisz

Urodzeni w czwartek znajdują się pod wpływem Jowisza, który obdarza je spokojem i łagodnością. Osoby te mają w sobie dużo życiowej mądrości, którą chętnie dzielą się z innymi. Są zresztą na innych bardzo otwarci i zawsze gotowi do niesienia pomocy. Wyróżnia ich też wyjątkowa odpowiedzialność. To osoby, na których zdecydowanie zawsze można polegać. Bywają jednak czasami zbyt pewne siebie, co przez innych bywa odbierane jako zarozumiałość.

Piątek – Wenus

Osoby urodzone w piątek to prawdziwi romantycy wrażliwi na każdy wymiar piękna. Nic dziwnego, ponieważ patronuje im Wenus – bogini miłości. Właśnie miłość jest dla nich najważniejsza i stanowi sens ich życia. Są osobami o łagodnym usposobieniu i źle znoszą wszelkie przejawy agresji i brutalności. Do każdej sprawy podchodzą rozsądnie i z wyważeniem, aby nikogo nie zranić. Bywają jednak próżne i zbyt często bardziej skupiają się na przyjemnościach niż na obowiązkach.

Sobota – Saturn

Urodzeni w sobotę, dzięki opiece Saturna, twardo stąpają po ziemi. To prawdziwi realiści, którzy dodatkowo są pracowici i odpowiedzialni. Sumiennie wywiązują się z każdego zadania. Są ambitni i konsekwentnie dążą do wyznaczonego sobie celu. Są wyjątkowo uczciwi, za co cenią ich inni. Niestety nieobcy im pesymizm i nieufność. Bywają podejrzliwi wobec wielu spraw i ludzi. Ponadto nie lubią zmian i mają problemy w okazywaniu uczuć.