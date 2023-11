Jak zdobyć serce poszczególnych znaków zodiaku?

Twoim sercem zawładnął ktoś wyjątkowy i chcesz zrobić pierwszy krok. Wiesz jednak, że nie zawsze łatwo jest zwrócić uwagę osoby, która wpadła ci w oko. Czasami brakuje śmiałości, a czasem pomysłu. W przypadku, kiedy niewiele wiesz o tej osobie, boisz się, że twoje starania mogą okazać się niewłaściwe. Co możesz zrobić w tej sytuacji? Od czego zacząć? Jak zaplanować coś, czym zachwycisz drugą osobę?

Zacznij od sprawdzenia znaku zodiaku obiektu twoich westchnień. Dzięki temu znajdziesz pewne podpowiedzi. Dowiesz się, czym go oczarować i jak sprawić, aby umówił się z tobą na randkę, która może stać się początkiem obiecującej relacji.

Jak poderwać konkretne znaki zodiaku?

Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób zdobyć serce poszczególnych znaków zodiaku.

Baran

Baran chce, abyś go podziwiała. Nie bój się więc okazać, że jesteś nim zafascynowana. Z zachwytem patrz na to, co robi i komplementuj jego pomysły. Dodatkowo pokaż, że jesteś kreatywną osobą i w twoim towarzystwie nigdy nie dopadnie go nuda.

Byk

Dla Byka w relacji ważna jest stabilizacja. Pokaż mu, że nie szukasz przelotnego romansu, ale partnera na całe życie. Opowiadaj o domowym ognisku i wspólnej emeryturze. Na każdym kroku udowadniaj swoją dojrzałość i odpowiedzialność.

Bliźnięta

Bliźnięta muszą czuć wyraźne zainteresowanie ze strony ewentualnego partnera. Bez tego nie ma szansy na rozwój relacji. W związku z tym adoruj i komplementuj, ale z głową. Ponadto sprawdź, czym się interesują i zacznij wraz z nimi te pasje realizować.

Rak

Nieśmiały Rak potrzebuje twojego pierwszego kroku, ponieważ sam nigdy go nie wykona. Odważ się zatem i przejmij inicjatywę, a jednocześnie daj sobie pomóc. Rak bowiem uwielbia roztaczać nad innymi opiekę. Pamiętaj jednak, że później oczekuje podziękowania i rewanżu.

Lew

Lew – szczególnie na początku znajomości – trzyma dystans do momentu upewnienia się, że z daną osobą warto rozwinąć relację. Zrób więc wszystko, aby poczuł, że jest dla ciebie najważniejszy. Pozwól przy tym, aby to on dominował w tej znajomości i nie zapominaj o komplementach.

Panna

Panna potrzebuje poczucia wolności. Z tego powodu – zwłaszcza na początku znajomości – nie osaczaj jej swoją osobą. Delikatnie zainteresuj sobą i pokaż swoją inteligencję, którą tak ceni ten znak zodiaku. Daj jej czas, aby mogła powoli angażować się w relację.

Waga

Waga poszukuje emocjonujących przeżyć. Spraw, aby doświadczyła ich właśnie dzięki tobie. Na każdym kroku udowadniaj jej, że jesteś nieprzeciętną osobą, w życiu której nie ma miejsca na nudę. Pokazuj, że właśnie z tobą napisze najbardziej fascynujący scenariusz na resztę życia.

Skorpion

Skorpion jest z natury tajemniczy. Wykaż się wyrozumiałością i cierpliwością. Daj mu szansę mieć swoje sekrety. Jednocześnie pokaż się jako osoba godna zaufania i warta bliższego poznania. Spróbuj poznać jego zainteresowania – zrób z nim coś, co on lubi, a z pewnością będzie zachwycony.

Strzelec

Strzelec ma ogromną energię i niezaspokojoną potrzebę przeżywania przygód. Jeżeli chcesz go zdobyć, musisz dotrzymać mu kroku w jego szaleństwach. Jednocześnie pamiętaj, aby dbać o siebie, ponieważ ten znak zodiaku zwraca szczególną uwagę na wygląd i nigdy nie zainteresuje się kimś zaniedbanym.

Koziorożec

Pracowitego Koziorożca z jego szczegółowym planem na życie zachwycisz, udowadniając, że masz w życiu konkretne cele, do których realizacji uparcie dążysz. Nie bez znaczenia będzie również fakt, że masz spory majątek lub przynajmniej potrafisz rozsądnie zarządzać finansami.

Wodnik

Wodnik jest nietuzinkowym indywidualistą. Jeżeli chcesz go zdobyć, stań się dla niego partnerem do inteligentnych i fascynujących rozmów. Postaraj się też dorównać jego pomysłowości i pokaż, że bywasz oryginalny i potrafisz zaskoczyć.

Ryby

Ryby ze swoim romantyzmem i ogromną wrażliwością potrzebują z twojej strony dużej dawki zainteresowania i troski. Stań się dla nich ramieniem, na którym mogą się oprzeć w trudnych chwilach. Bądź przy tym skromny i szczery.