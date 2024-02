Dusze towarzystwa kontra osoby nieśmiałe

Niektórzy z nas są prawdziwymi duszami towarzystwa. Błyszczą na każdym spotkaniu i nawet w największym gronie ze swobodą opowiadają kolejne historie i rozbawiają innych swoimi żartami. Uwielbiają publiczne wydarzenia i niestraszne im duże imprezy. Nie mają też żadnych obaw dotyczących nawiązania nowych znajomości. Bez problemu zjednują sobie kolejne osoby zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym.

Część z nas jednak jest nieśmiała. Zdecydowanie nie należy do osób ekstrawertycznych i otwartych na innych. Z duszą na ramieniu wchodzi do sali pełnej ludzi. Słowa nie chcą przejść im przez gardło nawet wówczas, gdy ich słuchaczami jest wąskie grono ich najbliższych znajomych. Nie potrafią godzinami opowiadać zabawnych anegdot i głośno rozprawiać o problemach współczesnego świata. Jeszcze trudniej jest im odnaleźć się w nowym środowisku. Mają problem z nawiązaniem nowych znajomości. Ogromny lęk i niepokój budzi w nich zrobienie pierwszego kroku w stosunku do osoby, która wpadła im w oko.

Astrologia: najbardziej nieśmiałe znaki zodiaku

Okazuje się, że nieśmiałość może mieć związek z naszym znakiem zodiaku. Astrologowie wskazali 4 najbardziej nieśmiałe znaki zodiaku. To one nie odważą się zrobić pierwszego kroku, nie odezwą się w czasie spotkania towarzyskiego i nie zabiorą głosu w czasie dyskusji. Nieśmiałość przeszkadza im w relacjach na gruncie osobistym i zawodowym.

4 najbardziej nieśmiałe znaki zodiaku to: Rak, Panna, Skorpion i Ryby.

Kim są 4 najbardziej nieśmiałe znaki zodiaku?

Rak

Rak to niezwykle ciepła i rodzinna osoba. Wyjątkowo ceni sobie relacje z najbliższymi. W jego życiu jest niewielkie grono osób, którym ufa i wśród których czuje się w miarę swobodnie. W innym towarzystwie całkowicie zamyka się w skorupie swojej panicznej nieśmiałości. Jest wrażliwy i empatyczny, a jednocześnie wyjątkowo spokojny i introwertyczny. Boi się niezrozumienia i odrzucenia. Z tego powodu temu znakowi zodiaku trudno jest również zrobić pierwszy krok w relacjach damsko-męskich.

Panna

Panna jest introwertyczką ceniącą spokój wokół siebie. Jest nieśmiała a jednocześnie opanowana. Nie lubi przebywać w licznym i głośnym towarzystwie. Uwielbia za to zaszyć się w domowym zaciszu, z dala od świata i ludzi. Chętnie wysłucha innych, jednak sama nie jest zbyt skłonna do zwierzeń. Mimo że jest wyjątkowo wrażliwa, zazwyczaj głęboko skrywa swoje emocje i uczucia. Niechętnie opowiada o sobie i tym, co czuje, bojąc się odrzucenia lub zranienia. Często niemożliwe więc staje się dla niej wyjście z inicjatywą w stosunku do osoby, która wpadła jej w oko.

Skorpion

Skorpion to niewątpliwie jeden z najbardziej tajemniczych znaków zodiaku. Ma trudności, aby zaufać innym. Z tego powodu unika zdradzania im swoich myśli i uczuć. Skorpion jest w rzeczywistości silny i odważny. Maska nieśmiałości i tajemniczości ma jedynie pomóc mu ukryć się przed światem i wszystkimi tymi osobami, które nie wzbudziły w nich zaufania. Do tego grona natomiast zalicza większość ludzi napotkanych na swojej drodze. Wrodzona nieufność przeszkadza Skorpionowi w znalezieniu swojej drugiej połówki.

Ryby

Ryby to zdecydowany typ samotnika. Nie przepadają za spotkaniami – szczególnie tymi w dużym gronie. Najlepiej czują się we własnym towarzystwie. Niechętnie opowiadają o sobie. Jeśli już to robią, ograniczają się do ogólników i nieistotnych informacji. Nie chcą zdradzać innym zbyt wiele swoich sekretów. Zachowanie takie wynika zich dużej wrażliwości. Chcą za wszelką cenę chronić siebie przed zranieniem ze strony innych. W związku z tym nie powinno dziwić, że mają problem z nawiązaniem znajomości i znalezieniem miłości na całe życie.