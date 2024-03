Jasnowidz Krzysztof Jackowski nie raz mówił, co będzie działo się w Polsce i na świecie. Tym razem w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" wyjawił, jaką ma przepowiednię na marzec 2024 roku.

Krzysztof Jackowski nie ma wątpliwości - marzec będzie tragiczny dla Polski

Reklama

Okazuje się, że marzec dla Polaków wcale nie będzie łaskawy. Jasnowidz nie zostawił żadnych nadziei oraz wątpliwości. W trakcie wywiadu dla gazety "Super Express" wyznał, że "wszystko, co złe" wydarzy się właśnie w tym miesiącu.

Reklama

"To nie będzie dobry miesiąc dla Polski. To wszystko, co złe zacznie się właśnie w marcu. Tego nie będzie widać, o tym też nie będzie się mówić" - powiedział dziennikarzom "Super Expressu".

Przeczucia Jackowskiego nie należą do zbyt optymistycznych. W dalszej wypowiedzi jasnowidza jest już tylko gorzej.

"To będzie światowy konflikt. Będzie trwać cztery lata" - powiedział mężczyzna.

Najnowszą wypowiedź Jackowskiego można powiązać z jego przepowiednią z grudnia 2023 roku, kiedy to alarmował, że najbliższe miesiące upłyną pod znakiem wojen.

Krzysztof Jackowski i jego przepowiednie dotyczące wydarzeń w Polsce i na świecie

Pod koniec starego lub na początku nowego roku Krzysztof Jackowski przygotowuje wizje dotyczące wydarzeń politycznych w kraju oraz na świecie, a także z dziedziny meteorologii. Podkreśla jednak, że jest to "eksperyment", który należy odbierać "z przymrużeniem oka", ponieważ jego specjalizacją są wizje dotyczące konkretnych osób oraz związanych z nimi zdarzeń kryminalnych.

Krzysztof Jackowski - życie prywatne

Mało kto wie, że Krzysztof Jackowski z zawodu jest tokarzem. Jasnowidz ożenił się w wieku 21 lat. Ma dwoje dzieci. Miłość do pierwszej żony Elżbiety nie przetrwała próby czasu. Kobieta rozstała się z jasnowidzem i zostawiła mu dzieci na wychowanie. Po latach ożenił się ze swoją kolejną partnerką Katarzyną, z którą tworzy udany związek.