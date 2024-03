W sieci znajdziemy całą masę przesądów na temat przedmiotów codziennego użytku. Część z nich niestety są bredniami wyssanymi z palca, inne jednak są w stu procentach prawdziwe. Jeśli masz pecha i rzeczy z naszej listy w swoim domostwie, czym prędzej się ich pozbądź. W wyczyszczonym pomieszczeniu od razu poczujesz się lepiej.

Sporo osób bagatelizuje dawne wierzenia i określa je mianem przesądów. Okazuje się jednak, że niektóre z nich warto znać by nie kusić losu. Często zdarza się, że bezwiednie robimy coś, co może być fatalne w skutkach.

Przedmioty, które przynoszą pecha - te rzeczy wyrzuć ze swojego domu

Okazuje się, że do domowników pecha mogą przyciągnąć różne przedmioty. Sprawdźcie, co znalazło się na liście.

Kaktusy - ta niepozorna roślina o dużej ilości kolców może ściągnąć do domu niepowodzenie oraz duże pokłady nieszczęść. Lepiej się jej pozbądź.

Zielone ściany - mało kto wie, że w Wielkiej Brytanii lub USA zielone ściany uważane są za śmiertelnie niebezpieczne.

Nieaktualny kalendarz - wiele osób nie korzysta już z tradycyjnego kalendarza. Są jednak tacy, którzy jeszcze to robią. To właśnie te osoby powinny pamiętać, o tym, by wyrzucać ten nieaktualny. Wiele osób wierzy, że zatrzymanie go może przynieść pecha.

Bujany fotel - okazuje się, że ten niewinny mebel może narobić wiele szkód. Według niektórych bujane fotele są bardzo wygodne, dlatego lubią siadać na nich siły nieczyste, które zakłócają życie rodzinne.

Uszkodzona zastawa stołowa - okazuje się, że popękane talerze czy inne popsute elementy zastawy stołowej mogą wiązać się z wystąpieniem serii porażek oraz kłopotów w życiu prywatnym.

Uszkodzony zegar - zepsuty zegar zwiastuje poważną chorobę lub śmierć w rodzinie. Niedziałające powinny zostać naprawione lub wyrzucone z domu.

Czarne drzwi - według wielu wierzeń czarne drzwi na wejściu zapraszają do domu złe moce. Lepiej więc nie montować ich w domu.