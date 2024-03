Krzysztof Jackowski to najbardziej znany jasnowidz w kraju. Mężczyzna niedawno wyjawił, co czeka Polaków w marcu 2024 roku, a także powiedział, co znajdzie się na maturze z matematyki. Jakiś czas temu podjął też temat szczepionek przeciwko COVID-19. Nie ma dobrych wieści.