Krzysztof Jackowski nie raz już udowodnił, że zna się na rzeczy. Jasnowidz z Człuchowa jakiś czas temu wyjawił, co czeka nas w 2024. Niestety nie ma zbyt dobrych wiadomości. Teraz skupił się na tegorocznych maturzystach. Sprawdźcie, czy ma dla nich dobre wieści.

Krzysztof Jackowski od lat jest jednym z bardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce. Mężczyzna nie tylko przewiduje przyszłość, ale również pomaga policji w znalezieniu zaginionych osób. Jackowski wzbudził niedawno ogromne emocje, wypowiadając się na temat matur 2024.

Krzysztof Jackowski nie zostawia wątpliwości - matura 2024

Krzysztof Jackowski został zapytany przez jednego dziennikarzach "Super Expressu" o to, co pojawi się na tegorocznej maturze z matematyki. Okazuje się, że jasnowidz ma bardzo konkretną wizję. Według niego na arkuszu pojawi się równanie czy rachunek ze zbiorów.

"Dziwna sprawa. Widzę, jakieś równanie (prawdopodobnie z dwoma niewiadomymi). Potem widzę rachunek ze zbiorów. Widzę cztery, a nawet pięć różnych zbiorów i z tego musi wyjść jeden wynik (prawdopodobnie część wspólna zbiorów). Sam nie zdawałem matury. Mogę tylko dodać, że ja to widzę, ale nie wiem dokładnie, co to jest i jak mam to interpretować - wyznał Krzysztof Jackowski "Super Expressowi".

Krzysztof Jackowski mówi o maturze z matematyki 2024

Według jasnowidza matura będzie trudna, a pytania podchwytliwe. Jackowski wyjawił, że ma być coś ze statystyki czy geometrii.

"To będzie trudna matura. Zadania będę trudne i podchwytliwe. Statystyka, coś, że statystyki. Jedno będzie bardzo trudne. Matematyka z geometrią, czyli wzór geometryczny i to trzeba obliczyć (prawdopodobnie geometria analityczna) - czytamy na łamach "Super Expressu".

Krzysztof Jackowski mówi, co będzie na maturze z polskiego

Jackowski został również zapytany o to, co według niego pojawi się na maturze z języka polskiego. Nie zostawia wątpliwości, że może to być współczesna pisarka.

"Współczesna pisarka. Tokarczuk? Trylogia?" - powiedział Jackowski.